Sofía Cristo, destrozada: "Mi hermano necesita ayuda"

Sofía Cristo está destrozada. La hija de Bárbara Rey se ha sentado este lunes en 'Espejo Público' era incapaz de esconder su tristeza. Reconociendo que ha hecho frente a "uno de los peores fines de semana que recuerda", la tertuliana jamás imaginó que escucharía a su hermano hablar así de su madre. Tampoco de ella. Y es que este viernes tanto Sofía como Bárbara fueron testigos de la incendiaria entrevista de Ángel Cristo Jr., donde no solo reconoció que su progenitora había "chantajeado al Rey de España", sino donde dio detalles escalofriantes de su infancia. Un estremecedor relato sobre el que ahora la hija de la vedette ha roto su silencio.

"Estoy en una constante montaña rusa. No quiero hablar de él. Solo te puedo hablar de mí, de cómo me siento, cómo he vivido yo las cosas. Ha sido una semana muy intensa para mí. No estoy de acuerdo en muchas cosas (...) La situación me genera ansiedad", ha dicho junto a Gema López desde plató. Tal fue su cabreo que nada más enterarse de la decisión de su hermano, le bloqueó en su teléfono. No quería saber nada de él.

"Siento mucha pena de ver cómo se puede llegar a algo así. Para hacer algo así no puede estar bien. A veces tengo ira y rabia...Para decir esa cantidad de barbaridades...No vi el programa y lo poco que pude ver era devastador y tan incierto. He contado muchas veces mi historia dejándome cosas que jamás voy a contar. Decidí hacer otro tipo de televisión. Yo siempre me he enterado de lo que pasaba en mi casa y cómo me enteraba demasiado me refugié en ciertas cosas", añadía. Está convencida de que su hermano "necesita ayuda más que dinero", pero no entrará en más detalles. "Nunca soltaré de la mano a mi madre. Yo renunciaría a todo por ver a mi madre bien. Para nosotros ha sido la mejor", ha explicado, lo que demuestra que pase lo que pase defenderá a su madre con uñas y dientes.

Sofía Cristo se sienta por primera vez en 'Espejo Público' tras las bombas de su hermano

Sofía Cristo se ha mostrado agradecida porque en las últimos meses y gracias a su serie, se le haya dado su lugar. "Hace un mes estaba hablando con mi hermano y todo bien. No era una relación muy continuada. Siempre nos respondíamos...El mes de agosto estuvo en casa de mi madre con su novia y la hija de ella de vacaciones. Me ha sorprendido mucho", deslizaba. De este modo, mostraba de nuevo la sorpresa mayúscula que ha supuesto para ellos que Ángel se haya sincerado en televisión.

Fue hace tan solo unas horas cuando Sofía Cristo negó la versión de su hermano. Eso sí, de forma velada y sin querer cargar contra él. Molesta, desilusionada y por supuesto dolida, la hija del domador de circo ponía este asunto en manos del tiempo. "El tiempo pone a cada uno en su sitio y la verdad solo tiene un camino. No tengo más que decir. No voy a hablar de mi hermano. Lo que tengo claro es que no voy a participar en esto", aseguraba. Una posición similar a la de su madre, quien revelaba que "tenía la conciencia tranquila" frente a los medios de comunicación.

La actitud de Ángel Cristo Jr. tras su impactante entrevista y su mensaje en la Red

Durante este fin de semana no ha escondido su decepción. De hecho, ni siquiera descartó la posibilidad de interponer medidas legales contra su hermano. Ángel Cristo Jr., por su parte, se ha reafirmado en sus palabras, a pesar del revuelo generado con su entrevista. Dos días después de sus bombas en la pequeña pantalla publicó un enigmático mensaje en su perfil, donde, por cierto, blindó los comentarios para no recibir críticas contra él. Se limitó a escribir "proverbio 10:9", el cual dice lo siguiente: "El que camina en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto".

Justo el mismo día de la emisión de la entrevista de Ángel Cristo Jr. falleció su tío, Salvador. Una pérdida que dejaba a Bárbara y a todo su entorno un grandísimo vacío, tal y como contaba Petra, la hermana de la de Totana. La actriz, que intenta mostrarse fuerte ante las cámaras, fuera de los focos reconoce su enorme preocupación. Y es que teme por cómo le puede afectar a su hijo el tsunami mediático provocado por sus declaraciones sobre su familia.