Sofía Cristo desde hace varias semanas ha escuchado a su hermano Ángel Cristo Jr. en televisión. Durísimas vivencias narradas ante millones de espectadores que tanto ella como su madre, Bárbara Rey, niegan y por las que no planea quedarse de brazos cruzados. De hecho, este lunes ha anunciado que interpondrá las acciones legales necesarias contra él tras todos los bombazos que él ha dado en la pequeña pantalla. "Calumnias, falacias, mentiras...este desprestigio público tanto de ella como de mí al final tendrá unas consecuencias. Vamos a tomar acciones legales contra todos aquellos que hayan vulnerado nuestro honor", ha comenzado diciendo. Decepcionada y sin querer cargar contra él, la hija de la vedette ha ahondado y confesado también cómo se encuentra su madre tras vivir el tsunami más fuerte de su vida.

Sofía Cristo sobre su madre: "Está muy mal"

"Mi madre está muy mal. He visto a mi madre un bajón muy fuerte estos días", explicaba en 'Espejo Público'. Y es que Bárbara Rey no solo se ha enfrentado a la ruptura total con su hijo, sino también a la muerte de su hermano, la cual, por cierto, coincidió con la primera entrevista de Ángel Cristo en '¡De viernes!'. Un complicado escenario en el que tanto Sofía como Bárbara se quieren proteger: "Con sus virtudes y sus defectos yo siempre protegeré a mi madre. Yo he tenido que volver a terapia después de todo, al final cualquier cosa emocional que a mí me pase me puede llevar a una recaída. Mi madre también está yendo al psiquiatra y al cardiólogo", asegura. Y es que para las dos está siendo muy difícil de gestionar, tanto que incluso Bárbara se llegó a desmayar recientemente en unos grandes almacenes en los que tuvo que ser atendida.

Mientras Bárbara Rey se niega a perdonar a su hijo, Sofía Cristo descarta tener una relación en el futuro con él. Un vínculo que ha saltado por los aires y que jamás volverá a existir tal y como era antes. Así lo demuestran las palabras de Sofía, quien es la viva imagen de la desilusión cuando se le menciona a Ángel Cristo Jr., una pieza fundamental en su vida hasta hace muy poco. "No tengo capacidad de perdón, la tendré, pero no para tener una relación con él. Yo no le importo y no me importa no importarle", ha añadido.

Sofía Cristo: "Mi madre me lo ha dado todo"

Unas declaraciones que llegan después de que Ángel Cristo Jr. destapara el lado oscuro que presuntamente tiene su madre. También cómo le habría obligado, siempre según su versión, a grabar sus encuentros íntimos con el Rey Juan Carlos y otros famosos. Ella, por su parte, niega de forma tajante la cara B de Bárbara Rey, sobre quien ella tan solo tiene buenas palabras. "Lo que sí tengo muy claro es que a mí mi madre no me ha maltratado, que me lo ha dado todo. Ha cometido errores, pero como todas las madres", acertaba a decir.