No ha sido fácil para Bárbara Rey admitir que jamás perdonara a Ángel Cristo Jr. Mucho menos decir públicamente que "su hijo está muerto para él", unas declaraciones tras las que su hija Sofía ha desvelado sus planes a partir de ahora. Cansadas e indignadas a partes iguales, madre e hija han anunciado que interpondrán acciones legales contra él, lo que deja ver que su relación está completamente rota y sin visos de arreglarse. Aunque lo más doloroso para ellas no son solo sus incendiarias declaraciones, sino como estas han afectado a su salud y es que desde su primera entrevista en televisión han sufrido un bajón notable. Tanto es así que la vedette ha recurrido al psiquiatra.

Bárbara Rey revela que su madre "está muy mal"

“Mi madre está mal. Muy mal. Ha dado un bajón de salud muy fuerte en estos días. Y me preocupa", comenzaba diciendo Sofía Cristo en 'Espejo Público'. No sabe cuánto ni cómo le afectará a Bárbara Rey que su hijo se haya abierto en canal ante millones de espectadores, tampoco que le haya acusado de ser "una pesadilla" en la pequeña pantalla. O que cuente que su madre supuestamente chantajeó al Rey de España. Un sinfín de bombazos que incluso le han provocado bajones de tensión en lugares públicos, tal y como ha desvelado Sofía Cristo en el espacio de Antena 3. "Ahora mi madre ha tenido que retomar el contacto con un psiquiatra y también la está viendo un cardiólogo. Se desmayó en el Corte Inglés el otro día y se la encontraron tirada en el baño y la llevaron a los servicios médicos. Le ofrecieron salir de ahí en silla de ruedas, pero ella dijo que no, que ya tenía bastante. Fue entonces cuando las cámaras la captaron algo aturdida. Acababa de desmayarse y tiene el parte médico que lo atestigua", explicaba la tertuliana.

Eso sí, Bárbara no es la única en la familia que se está viendo desbordada por la situación, sino también su hija Sofía. La joven ha confesado que ha tenido que retomar su terapia, un proceso muy importante que debe seguir a rajatabla para no recaer en adicciones pasadas. Lejos de querer maquillarlo, la colaboradora de Antena 3 ha dado detalles de cómo se encuentra en estos momentos. "Con sus virtudes y sus defectos yo siempre protegeré a mi madre. Yo he tenido que volver a terapia después de todo, al final cualquier cosa emocional que a mí me pase me puede llevar a una recaída", apunta.

El durísimo momento de Bárbara Rey, según Sofía Cristo

Un complicadísimo momento anímico que se suma, además, a una queiloplastia. La de Totana se ha reducido los labios, una intervención dolorosa que complica todavía más este camino en el que hay tantas miradas puestas. Mientras tanto Ángel Cristo Jr. se reafirma en sus palabras y asegura que llevaba 30 años pensando en dar este paso al frente, una decisión que ha tomado en '¡De viernes!' y cuyas entrevistas han supuesto al programa excelentes datos de share.