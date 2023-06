Sofía Cristo aclara sus problemas con Hacienda

Hace unos días el nombre de Bárbara Rey y el de sus hijos volvía a los medios de comunicación. Se conocía que la vedette podría enfrentarse a una petición de tres años y medio de cárcel por la Fiscalía de Madrid. Todo por un presunto delito de alzamiento de bienes al haber podido tratar de eludir a la Agencia Tributaria y un posible pago pendiente. El comunicado de su abogado llegó para puntualizar que "está al corriente" de todos los pagos y que "no adeuda ninguna cantidad ni por los años que se habla ni en los años posteriores". Sofía Cristo, que es una de las señaladas, después de esta aclaración dejaba aún más claro si ella tiene, o no, algún problema con Hacienda. En el siguiente vídeo tienes su versión.

Vídeo: Europa Press

"Es muy injusto, lo veo que es manchar la imagen de personas que no han hecho nada con la cantidad de delincuencia que hay en España, que roban miles de millones y nosotros, que no debemos nada, hemos pagado a Hacienda", reconoce a Europa Press. No entiende que su madre, su hermano y ella misma se conviertan en protagonistas así. Que sus nombres se asocien a una información que, a su parecer, no tiene nada que ver con la realidad.

"Mi madre es una mujer que a sus 73 años sigue trabajando, con lo cual gracias a que se han demostrado un montón de mentiras del pasado y ahora ella ha salido con su verdad y le están dando la posición que se merece", asegura. Sofía Cristo está solo centrada en su trabajo y sus próximos proyectos. Entre ellos se encuentra una actuación en las fiestas del Orgullo de Madrid con su música.