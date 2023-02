Tamara Falcó está a punto de vivir uno de los días más increíbles durante su boda con Íñigo Onieva, al que dará el 'sí, quiero' el próximo 8 de julio en 'El Rincón'. Mientras llega ese día, la hija de Isabel Preysler está centrada en los preparativos para el gran día. Hace unas horas, precisamente, se desvelaba la firma que ha elegido para su vestido de novia. Se trata de 'Sophie et Voilà', una firma española que "propone modelos minimalistas, modernos, elegantes y únicos". Ahora Sofía Arribas, la directora creativa de esta marca, ha querido dar más detalles sobre el diseño de la colaboradora de 'El Hormiguero'.

La encargada de vestir a Tamara para su boda no ha podido esconder su felicidad por la elección de la 'influencer': "Estamos contentísimas, tenemos un trabajo en el que una mujer te elija para el día más importante de su vida siempre es un orgullo y que encima lo haga una persona que puede elegir a cualquiera, que diga 'lo hago contigo', pues es la pera", ha empezado diciendo con emoción. No se esperaban encontrarse con esta sorpresa y piensan disfrutar el proceso con ella a través de una llamada telefónica a 'El programa de Ana Rosa'.

Sofía Arribas da pinceladas sobre el vestido de novia de Tamara

Quedan apenas cinco meses para el gran día, pero la diseñadora creativa de la marca está segura de que tienen tiempo: "Claro que llegamos a tiempo, lo hacemos encantados y no va a haber ningún tipo de problema", dice animada y agradecida por la oportunidad que le han brindado. El hecho de que Tamara Falcó lleve un vestido de su firma permitirá que muchas personas conozcan su marca. Lo que sí tiene claro es que no puede hablar mucho de los detalles del vestido: "No te puedo contar mucho". Sin embargo, la entrevistada sí quiere dejar clara una cosa: "El encargo principal de Tamara fue 'quiero ser yo', conozco a Tamara desde pequeña por las revisas, Tamara es clase, estilo y, desde luego, personalidad". Además, sobre cuántos vestidos a llevar, comenta: "No sé si va a ser un vestido, dos o 23".

Hasta el día 8 de julio no podremos ver el resultado del trabajo. Sofía y Tamara han tenido ya algunas reuniones y no pueden estar ambas más felices. "Hemos tenido reuniones con ella, dibujando, teniendo una sesión como de tormenta de ideas y ella tiene claro lo que quiere proyectar", ha terminado diciendo. Ahora solo queda esperar si la colaboradora de televisión da algunos detalles más de su vestido en algunas de sus apariciones. ¿Por qué estilo se decantará la hija de Isabel Preysler?