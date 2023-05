Sofía Arribas, de Sophie et voilà, atiza a Tamara: "Para postureos y photocalls pasen a la ventanilla de al lado, aquí no es"

Una de las diseñadoras de Sophie et Voilà publicó unas palabras que, tras lo sucedido con Tamara Falcó, muchos creen que cobran otro sentido.

Las diferencias entre Tamara Falcó y las diseñadoras de Sophie et Voilà parecen ir en aumento con el paso de los días. Las palabras de la Marquesa de Griñón en 'El Hormiguero' sobre lo que habría sucedido entre ellas con el vestido de novia que quería pone de manifiesto que existen dos versiones totalmente opuestas. El primer paso público lo dieron Sofía Arribas y Saioa Goitia, las dos diseñadoras y empresarias tras la firma española, cuando publicaron un comunicado señalando a la hija de Isabel Preysler. De acuerdo al testimonio de la novia, el asunto legal para extinguir su colaboración con ellas comenzó hace días. Y son estas palabras las que han dado pie a medios y periodistas a interpretar unas palabras de una de las dueñas, Arribas, que publicó en su blog.

"Para postureos y photocalls, pregunten en la ventanilla de al lado, que en esta no es. Un respeto por la moda", escribió mostrando sus sensaciones sobre algo que le habría sucedido en su trabajo. Es ahora cuando se rescata este texto y compara con lo que ha podido suceder con Tamara Falcó. "Son muchas las veces en las que siento que no se respeta mi trabajo. El mío y el de los inconscientes con tendencia masoquista que nos dedicamos al mundo de la moda. Pero los que nos dedicamos de verdad, de esos que tenemos empresas que facturan y dan trabajo", reflexiona sin mencionar en ningún momento el destinatario final.

Lo cierto es que al ser una marca de alta costura dedicada a las novias exponen a Sophie et Voilà a clientes con, quizás, demasiadas peticiones que cumplir. "Ser experto en moda no es vestirse con gracia, no es saberse los nombres de pila de las dependientas del Zara de la vuelta de la oficina y mucho menos cascarse un logotipo random inspiradas porque Mari Puri, influencer de cabecera, haya encumbrado las letritas de marras", expone. Solo tiene una petición que hacer para el universo de la moda en el que se encuentra, "un poco de profesionalidad, por favor".

El comunicado que terminó con el vestido de Tamara Falcó: "No podemos cumplir con determinadas exigencias"

De una forma directa y pública ninguna de las dos diseñadoras, ni Sofía Arribas ni Saioa Goitia, se pronuncian sobre el vestido de Tamara Falcó. La segunda, de hecho, se ha limitado cuando le preguntaban los reporteros, a remitir al comunicado que se firmó con anterioridad. Solo les desea lo mejor a la colaboradora de Antena 3 y su pareja en el enlace que celebrarán en menos de dos meses. Si se acude, como piden, a esa primera nota su posición queda clara pues fueron muy tajantes al respecto. "No podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma", sentenciaron.

Aunque entendían que su clienta tuviera ciertas inspiraciones y quiera "capturar la esencia sobre los conceptos", no querían continuar con lo que se pedía. La propia Tamara Falcó reconoce que cuando se menciona la palabra 'inspiración' en una de sus conversaciones, la tensión aumenta. Su vestido, de cara a esa segunda prueba, cambia radicalmente y ya no está conforme con lo que se ha probado. Es entonces cuando se rompe la colaboración y comienzan los abogados a intentar tomar cartas en el asunto.