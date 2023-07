La simpática reacción de Fabiola Martínez al toparse con sus vecinos y con la prensa a la vez

El embarazo de Gabriela Guillén está situando, además de a la modelo, a otros protagonistas en los medios. Entre los testimonios más buscados están Bertín Osborne y Fabiola Martínez, su ex mujer y madre de sus hijos. Esta última regresaba a su domicilio en Madrid este jueves 14 de julio cuando se sorprendía con las preguntas de los reporteros. Querían saber cuál era su posición con la llegada de un nuevo miembro a la familia Osborne y qué le habían parecido las palabras de la modelo en su primera entrevista en 'Así es la vida'. En el mismo momento que ella respondía en el portal, llegaba el hijo del presidente de su comunidad y bromeaba con que podían buscarle un conflicto con su presencia. ¡Descubre la divertida reacción de la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles'!

Vídeo: Europa Press

"Perdón. Es el hijo del presidente de la comunidad, me acabáis de buscar un problemita. A ver si voy a ser el tema de la próxima reunión de vecinos", reía ante las cámaras de Europa Press saliendo a la calle para luego volver a entrar. Quiere mantenerse en un segundo plano, ya confesó que su única tarea era intentar mantener que sus hijos tengan contacto con su hermano. "No me voy así porque no soy grosera y porque respeto mogollón vuestro trabajo, pero sé que es un no parar entonces al final digo, en algún momento tengo que poner el tope", exponía.