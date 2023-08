Silvia, hermana de Jenni Hermoso, tajante sobre el caso Rubiales

Silvia, hermana de Jenni Hermoso, ha respondido este miércoles sobre la polémica con Luis Rubiales. De la noche a la mañana, los miembros de la familia de la jugadora de fútbol han pasado de ser auténticos desconocidos a copar los titulares. No es para menos. El nombre de Jenni está en boca de todos desde que el Presidente de la Real Federación Española de Fútbol​ le diera un beso en la final del Mundial de Fútbol Femenino en Sídney.

Vídeo: Europa Press

La hermana de la futbolista asegura que no puede hacer declaraciones ante las preguntas sobre cómo se encuentra Jenni: "Es que no puedo decir nada, de verdad. Yo os doy los buenos días y nada más". En cuanto a la huelga de hambre de la madre de Rubiales, Silvia insiste en que no tiene nada que decir al respecto: "Os doy las gracias por estar aquí... los buenos días pero es que no os puedo decir nada". No se pierda el vídeo para escuchar sus declaraciones. "Somos campeonas del mundo", sentencia.