Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho en el juzgado: su llamativa actitud en un día clave para Daniel Sancho

Silvia Bronchalo no ha querido dejar solo a Daniel Sancho. Tras varias semanas en paradero desconocido y sin apenas saber de ella, la analista financiera ha vuelto al sudeste asiático. Y es que es consciente de lo importante que es la vista de este lunes 27 de noviembre para su hijo, ya que durante la misma se habría podido descubrir la fecha en la que dé comienzo su juicio. Eso sí, no ha acudido sola, pues también se ha podido ver a Rodolfo Sancho en las inmediaciones de la Corte.

Todos los detalles de la vista de Daniel Sancho que es "a puerta cerrada"

Así lo asegura EFE, quien se ha acercado al tribunal tailandés, a pesar de que era a puerta cerrada. A quien también se ha podido ver, aunque flanqueado y blindado por un furgón policial es a Daniel, que antes de las 9 de la mañana -hora local- llegaba para enfrentarse a una durísima cita en la que se espera que se presente con un nuevo abogado de oficio.

Rodolfo Sancho atendía a la prensa, aunque con palabras escuetas y con su característica media sonrisa antes de pasar por el control de seguridad. Silvia Bronchalo llegaba por separado y con la única compañía de una misteriosa mujer. Cabizbaja y sin querer hacer declaraciones, ambos dejaban claro la mella que existe entre ellos. Recordemos que la última vez que supimos de ella fue en su contundente comunicado.

Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, acompañados de representantes de la Embajada Española en la vista de su hijo

Durante la vista se deben presentar todas las pruebas recabadas, así como a los testigos, lo que permitirá saber en qué mes de 2024 arrancará el juicio en el que se decidirá si finalmente Daniel Sancho es o no condenado por el asesinato de Edwin Arrieta. Además de Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho, padres del acusado, también han asistido representantes de la Embajada de España en Tailandia.

Así las cosa otro punto que pretende ponerse sobre la mesa es la documentación facilitada por los abogados tailandeses de la familia de la víctima. Aunque esto no es lo único que quieren que se trate, tal y como han revelado ellos mismos a la agencia de información anteriormente citada. El despacho Juslaws de Bangkok, que representa a los padres de Arrieta en Tailandia, tiene la plena intención de este lunes mostrar un poder de la familia que les permite personarse en el juicio y tener acceso al sumario.

A pesar de que en Tailandia no existe la acusación particular, lo cierto es que la familia de Arrieta podría unirse al Fiscal y colaborar con él durante el juicio. Con muchas incógnitas en esta historia que dio comienzo a principios de agosto, lo que está confirmado es que Daniel Sancho se declara no culpable del asesinato premeditado del cirujano colombiano. Insiste en que fue un accidente, pero sí admite el desmembramiento de su cuerpo y la ocultación de su cadáver.

Tanto el Fiscal como la Policía le acusan de hasta tres delitos que podrían llevarle a ser condenado a pena de muerte. Un complicado futuro que Daniel Sancho está más cerca de conocer.

Este lunes ha sido la primera vez en la que Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho han coincidido en tiempo y espacio. Han sido capaces de dejar a un lado la tensión que tanto reina entre ellos y han asistido a la vista en la que finalmente no se ha fijado la fecha del juicio. Será el próximo 12 de diciembre cuando se descubra, ya que para entonces su defensa debe haber aportado todas las pruebas. Es su última instancia y el momento donde deberán sacar toda la artillería si quiere librarse de la máxima pena que existe.

El comunicado de Silvia Bronchalo antes de la vista

A pesar de que Silvia Bronchalo ha vuelto a mostrarse esquiva, todos los reporteros han recordado nada más verla cuáles fueron sus últimas palabras ante los medios. Recordemos el escrito que hizo llegar, un contundente comunicado en el que contaba sus intenciones respecto al caso de su hijo, Daniel Sancho. "La preocupación de nuestra representada se centra única y exclusivamente en el bienestar de su hijo. En modo alguno ha intentado entorpecer o interferir en dicha defensa y toda su intervención se ha centrado única y exclusivamente en buscar las mejores opciones para su hijo", decía este documento escrito por su bufete.

1 de 3 Imagen del coche en el que llegaba Daniel Sancho Daniel Sancho ha llegado en un furgón policial de Tailandia puntual a su cita. Han sido muy pocas las veces en las que hemos podido verle desde que entrara en prisión preventiva a comienzos de agosto. Tan solo se ha publicado una imagen del joven en la que aparece sin su característica melena. 2 de 3 Rodolfo Sancho ha asistido junto a su asistenta tailandesa El actor no ha acudido solo, sino con una trabajadora tailandesa que contrató para diferentes gestiones en el sudeste asiático. 3 de 3 Silvia Bronchalo muy cabizbaja La analista ha llegado un tanto asustada y es que sabe lo importante que son estas vistas antes del juicio, el cual podría comenzar en los primeros meses de 2024.