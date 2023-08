Silvia Bronchalo se derrumba en plena calle tras visitar a su hijo

Silvia Bronchalo trata de mostrarse fuerte cada vez que visita a su hijo. Escondida tras sus gafas de sol, ya apenas da declaraciones. Tampoco cuenta cómo se siente, aunque cualquiera se lo puede imaginar teniendo en cuenta que Daniel Sancho se podría enfrentar a pena de muerte tras el crimen de Edwin Arrieta. Ella se persona en la prisión de Koh Samui (Tailandia) día tras día, encuentros que en alguna ocasión han acabado en una crisis de ansiedad por parte del chef. Silvia, en cambio, trata de mantener la compostura frente a su hijo, sin embargo, cuando abandona el centro penitenciario sucede algo completamente distinto. En SEMANA este miércoles te mostramos cuál es su reacción fuera de la cárcel, imágenes que dejan ver a Silvia Bronchalo completamente destrozada. Es la viva imagen de la angustia, de hecho, no puede evitar romperse en plena calle.

Silvia Bronchalo, muy triste en Tailandia

La madre de Daniel Sancho acude completamente sola a la prisión donde él permanece. Es consciente de que solo se le permiten 15 minutos diarios, pero trata de aprovechar cada segundo junto a él. Habla y le lleva algunas cosas necesarias para él y para su estancia en la cárcel, tal y como te hemos contado. Sabe que a él le hace bien tenerle cerca, aunque sean visitas fugaces. La misma hoja de ruta deberá seguir Rodolfo Sancho cuando aterrice en el país asiático, visitas que quizás aproveche para preguntarle la verdadera razón por la que decidió acabar con la vida del cirujano colombiano. Nadie se explica lo sucedido, ni familiares ni tampoco amigos.

Silvia Bronchalo todavía no se cree el giro que ha dado su vida y, aunque esperaría que fuera una pesadilla, sabe que deberá afrontar su nueva realidad. "Nadie te prepara para algo así", dijo frente a los medios con templanza. Pocos minutos después los periodistas revelaron que Silvia no pudo reprimir las lágrimas, imágenes que no habían visto la luz. Días después de su aterrizaje en Tailandia, mostramos en la revista SEMANA la primera fotografía de Silvia Bronchalo mientras estalla en llanto. Además, te contamos cómo es su día a día allí y cuál es su rutina antes y después de sus visitas a la cárcel.

Son muchos los que están pendientes de Silvia Bronchalo. Preocupados por cómo afronta esta terrible situación, su entorno le llama y le pregunta cómo ha pasado el día, dando igual la diferencia horaria. Fue hace tan solo unos días cuando la portavoz de la familia encumbró su valentía, pues ha sido la primera que ha dado el paso y se ha personado para mostrar apoyo a su hijo. Jamás imaginó que este viaje no tendría retorno para Daniel y que marcaría un antes y un después para todo su círculo. "Silvia Bronchalo ha demostrado mucha valentía, se ha ido sola, está allí sola... Es el papel que nos toca a las madres, el cordón umbilical con tu hijo nunca lo sueltas", dijo Carmen Balfagón.

