La "fuerte discusión" de Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho, al descubierto

Daniel Sancho atraviesa uno de los momentos más complicados desde que se le vinculó con el crimen de Edwin Arrieta. Fue el día 13 de noviembre cuando escuchó al fiscal tailandés pronunciar los cargos de los que se le acusaba. Un complicado momento en el que se declaró “no culpable” y en el que contó con la compañía de su padre pero no con la de su madre, que abandonó el sudeste asiático y puso rumbo a España hace semanas. Los motivos de su marcha resultaron ser toda una incógnita hasta ahora, que Saúl Ortiz ha asegurado que Silvia Bronchalo mantuvo “una fuerte discusión” con Rodolfo Sancho por la que su comunicación se cortó de forma tajante.

Tal y como ha asegurado el subdirector de ‘Fiesta’ en TardeAR’, este rifirrafe entre los padres de Daniel Sancho es lo que ha provocado “el follón de abogados” que ella “quería evitar” a toda costa, ya que considera que el único perjudicado es su hijo. Pero lo cierto es que la situación del chef ante la Justicia cada vez es más compleja, ya que ha cambiado de letrado tailandés hasta en tres ocasiones. Ahora, su equipo legal español y sus padres tienen que buscar un nuevo profesional en tiempo récord y pese a que cada vez sea mayor la distancia entre ellos.

El periodista ha seguido dando detalles en el programa de las tardes de Telecinco sobre el asunto. Según él, desde que Daniel pasó a disposición judicial por ser señalado directamente como el presunto autor de la muerte de Edwin Arrieta, ha habido “dos vertientes”, cada una de ellas encabezada por su padre y su madre: “Una la de su padre, Rodolfo Sancho, con el abogado Marcos García Montes y por otro la propia Silvia, que intenta y acude a la corte para iniciar esos trámites y buscar un abogado”, ha continuado.

“Me cuentan que se produce una fuerte discusión entre los padres porque uno intenta mantener una línea de defensa que no corresponde con la que defiende Silvia (…) Ella está completamente enfadada, disgustada, decepcionada, porque no tiene parte en las decisiones fundamentales del caso”, ha revelado Saúl. Silvia Bronchalo se encuentra “muy contrariada” y su situación es “bastante complicada” para su entorno: “Por la parte de Daniel Sancho y Rodolfo me aseguran que no hay contacto, y es una pena porque se está perdiendo todas las partes importantes de este procedimiento”.

No obstante, la madre del prisionero de Koh Samui sí que ha podido hablar con él en determinados momentos, aunque son “comunicaciones muy puntuales”. Para no perder el contacto con su hijo, Silvia ha ido a Tailandia “en más de una ocasión” que no ha sido captada por la prensa, aunque ni esos viajes han servido para que ella misma pueda creer que tiene un papel importante en la ayuda de la defensa a Daniel Sancho.

Silvia Bronchalo y Daniel Sancho, también enfadados

Por si fuera poco, esto se suma al enfado entre madre e hijo que se ha destapado hace apenas unas horas. En ’20 minutos’ ya dejaban constancia de que Silvia “no está de acuerdo en el planteamiento de las cuestiones fundamentales y que además siente que le han mantenido al margen sin consultarle algunas de las decisiones más trascendentales”. Es por ello que tomaba la decisión de hacer las maletas, volver a España y pensar sobre el asunto desde la distancia, aunque a su hijo no le sentara bien la idea.

El joven de 29 años está viviendo una montaña rusa de emociones en toda regla, con la tristeza y el enfado como principales protagonistas. Daniel es consciente de la atención mediática que tiene su caso, pero prefiere que algunos detalles se mantengan en oculto para que nada pueda entorpecer su futuro juicio, en el cual se descubrirá si su futuro está ligado a la pena de muerte, a la cadena perpetua o a una condena menor.

Sea como fuere, lo cierto es que Daniel y Rodolfo Sancho permanecen muy unidos pese a las complicaciones. Aunque el primer viaje del actor a Tailandia se hizo de rogar, en las últimas semanas no ha dejado de viajar hasta el país en el que permanece encarcelado su hijo para estar a su lado mientras atiende a las cuestiones legales desde el exterior de la prisión.