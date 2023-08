Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, hundida: "Desconoce el perfil que se da de su hijo"

El caso de Daniel Sancho continúa copando titulares. Desde que reconociera ser el autor del atroz crimen de Edwin Arrieta en Tailandia, el goteo de información no ha parado. El punto de mira está también sobre su padre, el reputado actor Rodolfo Sancho, quien se encuentra abatido con todo lo que está ocurriendo y ve con inseguridad la investigación policial. Este domingo, su mujer, Xenia Tostado, ha roto su silencio y ha mostrado el miedo que sienten. Ahora, hemos conocido cómo se encuentra Silvia Bronchalo, la madre del chef.

Además de Rodolfo Sancho, Silvia Bronchalo está también en el punto de mira. Hace tiempo que tomó la decisión de estar lejos del foco, viviendo en un estricto segundo plano. Ahora, está en el centro del aluvión mediático después de que su hijo confesara haber matado y descuartizado a Edwin Arrieta. En un principio, rompió su silencio de forma muy escueta. Llegó a asegurar que se estaba haciendo "una película de todo esto sin saber nada". Ahora, ha sido Marisa Martín-Blázquez en 'Fiesta' quien ha revelado en qué estado se encuentra. "Está absolutamente hundida. Desconoce el perfil que se está dando de su hijo, en todos los sentidos. Hay cosas que se han dicho que para ella firmaría que son absolutamente falsas. Está pasándolo francamente mal", apunta la periodista. Por otro lado, la periodista del programa de Telecinco ha intentado ponerse en la piel de esa madre y admite que puede llegar a entender su dolor. "Me pongo en el lugar de esa madre, que tengo un hijo de la misma edad, me cuentan esto de mi hijo y no daría crédito", reflexiona.

La investigación policial genera inseguridad en la familia de Daniel Sancho

"No sabemos si estamos seguros", aseguraba Xenia Tostado en el comunicado que ha hecho público para expresar su total apoyo a su pareja, Rodolfo Sancho. Y esa frase no es baladí. En concreto, la familia de Daniel Sancho ve con mucha inseguridad cómo está actuando la policía tailandesa en el caso. "Rodolfo no se siente del todo seguro. No vamos a entrar en el motivo porque es algo ya de la defensa. Están viendo si en los próximos días van a realizar algún tipo de actuación al hilo de esta inseguridad que siente la familia", ha explicado el periodista José Ángel Leiras en el programa presentado por Frank Blanco y María Verdoy. En este sentido, estas declaraciones concuerdan con las ya pronunciadas por Carmen Balfagón, abogada y portavoz de la familia. La letrada está convencida de que el chef tuvo que tener un cómplice.