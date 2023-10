El misterio de la desaparición de Silvia Bronchalo: ¿por qué ya no visita a Daniel Sancho en la cárcel?

El hijo de Rodolfo Sancho tiene claro a quién quiere encomendar la búsqueda de su abogado tailandés. Daniel Sancho ha tomado una decisión en favor de su padre, un paso al frente que no deja en buen lugar a Silvia Bronchalo. Después de que le preguntaran en la Corte cuál era su intención respecto a este asunto, el chef respondió de forma muy rotunda. "De eso se va a encargar mi padre, confío completamente en él", aseguró. Unas palabras en las que se puede ver que en ningún momento hizo mención a su madre, quien, por cierto, continúa desaparecida desde hace días.

Silvia Bronchalo ha dado un giro radical a su rutina en las últimas semanas

La madre de Daniel Sancho no había dejado de visitar a su hijo en la prisión de Koh Samui, donde él permanece desde principios de agosto. Tomó como rutina acudir todos los días al centro penitenciario hasta que su ex, Rodolfo Sancho, viajó junto a su abogado Marcos García Montes. Entonces, decidió echarse a un lado y dejar que Daniel tuviera encuentros con su progenitor, visitas en las que ella no quería ningún protagonismo. Un viaje que marcó un antes y un después para ella, pues empezó a faltar a algunas de los reencuentros con su hijo.

No pudo evitar que empezaran a surgir los rumores de si Silvia Bronchalo había regresado a España, pero no existe constancia de ello. Muchos apuntan a que la madre de Daniel Sancho ha tomado la determinación de apenas salir de su hotel, quizás intentando que amaine el temporal y ella pueda afrontar con cierta normalidad su nueva vida. Pero no es la única persona que está en paradero desconocido. Tal y como te hemos contado en la Revista Semana, la hermana de Edwin Arrieta tampoco se ha dejado ver en las últimas semanas. Tanto es así que desde hace un mes nada se sabe de ella, ni en sus redes sociales ni fuera de ellas.

La hermana de Edwin Arrieta también en paradero desconocido, al igual que Silvia Bronchalo

Darling Arrieta regresó a Colombia tras su primera y última entrevista en España y desde aquel momento no ha querido ir a otro lugar. Allí se siente a salvo y espera que sea su abogada quien le dé todas las novedades de un caso que a ella y a su familia le abre las entrañas. No pueden evitarlo, de hecho, se vieron incapaces de mandar un mensaje al chef tras descubrirse los hechos de los que se le acusan. No se sienten con fuerzas y esperan que sea la justicia quien decida acerca de un futuro poco halagüeño para Daniel.

La carta de un preso español a Daniel Sancho

Sus letrados intentan pelear porque Daniel Sancho no sea trasladado a la prisión de Bangkok Hilton, una cárcel con medidas de seguridad extremas y donde hay otros presos españoles como Artur Segarra, quien le mandó una impactante carta al chef. Una misiva en la que narraba con detalle cómo era su día a día y donde, además, le dio consejos al nieto de Sancho Gracia. En ella incluso le explicaba los temores que día y noche estaban presentes en su cabeza, los cuales le obligaban a llevar "un pincho en el bolsillo" para seguir con vida y, sobre todo, ileso.

Fue el pasado 17 de agosto cuando la madre de Daniel aterrizó en Tailandia. Dos semanas después de su detención hizo las maletas y viajó al sudeste asiático para hablar con él. No pudo evitar romperse y llorar frente a él hasta tal punto que el joven de 29 años sufrió un fortísimo ataque de ansiedad por el que incluso los trabajadores de la cárcel pusieron fin a la visita.