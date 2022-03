Este 20 de marzo ha sido una fecha muy señalada para la familia de Carlos Falcó al cumplirse dos años de su fallecimiento a causa del coronavirus. Un fuerte golpe para Tamara Falcó y los suyos puesto que supuso un doloroso momento al no poder despedirse de él debido a las medidas sanitarias que hubo al inicio de la pandemia. Dos años después de ese momento y de las idas y venidas que tuvieron los hijos del marqués de Griñón con su viuda, Esther Doña, ha llamado la atención el silencio que ha tenido toda su familia ante este día marcado en sus vidas.

Ni Esther Doña ni los hijos de Carlos Falcó se han pronunciado en el día en el que se cumplían dos años de la muerte del marqués de Griñón. Una llamativa actitud que no casa con lo que ocurrió hace un año, cuando tanto Tamara Falcó como la viuda de su padre le dedicaban unas cariñosas palabras al empresario. La colaboradora de ‘El hormiguero’ es muy activa en redes sociales y comparte sus quehaceres diarios con sus seguidores. Por eso, es de extrañar que no se haya pronunciado en este día tan señalado para la familia. Lo cierto es que la joven está inmersa en los preparativos de su reality en Netflix y probablemente por cuestiones de agenda le ha sido imposible hacer uso de sus redes sociales.

En todo este tiempo, con la herencia de Carlos Falcó ya repartida, lo cierto es que Esther Doña ha vuelto a darle una oportunidad al amor y está feliz junto al juez Santiago Pedraz. Eso sí, en múltiples ocasiones, la malagueña ha dejado claro que el padre de Tamara Falcó va a seguir siendo «el amor de su vida». Su relación con el juez la vaticinó el propio marqués de Griñón. «Hubiera aprobado mi relación con Santiago. El dijo ‘el día que yo no esté’… Decía que era tan feliz conmigo que quería que el día que yo no estuviera quería que estuviera con Santiago Pedraz. No quiero que la gente piense que estoy con Santiago porque Carlos lo dijo así. Cuando mi marido lo dijo, lo dijo por algo. Algo vería él», confesó hace un año Esther Doña en ‘Lazos de sangre’. Carlos Falcó contrajo matrimonio con Esther Doña en julio de 2017. Entonces contaba con 80 años y su joven esposa, 39.

La carta que le escribió Tamara Falcó a su padre en el primer aniversario de su muerte

Hace un año, Tamara Falcó tuvo muy presente a su padre puesto que se cumplía un año de su muerte. Por ello, con una simpática imagen de su progenitor, la hija de Isabel Preysler reconocía que aún estaba asimilando que nunca más iba a poder estar junto a él y confesaba que le echaba de menos todos los días de su vida. «Esta es una imagen que describe muy bien a mi Padre y como era él. Lleno de vida, dispuesto a disfrutar de cada minuto del día. Incansable y muy trabajador. Siempre con una sonrisa y una palabra amable para conocidos y también para los desconocidos. Así era mi Padre y así me debe estar esperando en el cielo. Rodeado de luz, con una sonrisa de amor», escribía.

La colaboradora de ‘El hormiguero’ insistía en que era imposible no echarle de menos y reconocía que el vacío que había dejado se hacía, a veces, insoportable. «Mientras me consuela saber que él vela por mi animándome como siempre a ser mejor y a amar sin límites. Me quedo con su sonrisa, su música, su elegancia y su amor por el campo. También me quedo con ese pedacito de él que dejó conmigo que somos mi familia y yo. Gracias Papi», finalizaba.

