María Teresa Campos fallecía el pasado 5 de septiembre y la triste noticia provocaba una gran tristeza en la sociedad española. El mundo de la cultura y de la comunicación lloraba la pérdida de una de las grandes damas de la televisión. En estos días, Terelu Campos y Carmen Borrego han agradecido todas las muestras de cariño y ya comienzan a aprender a vivir sin su querida madre. Ahora, todas las miradas están puestas sobre los próximos pasos de las hermanas tras el fallecimiento de la veterana comunicadora.

Han sido unos días de muchas emociones para Terelu Campos y Carmen Borrego, quienes daban su último adiós a su madre en compañía de sus seres queridos. Ellas mismas explicaron que ahora tocaba descansar unos días para poder recuperarse de este duro golpe. De hecho, la propia Carmen se quedaba sin voz debido a todo lo acontecido. Pondrán rumbo a Málaga con las cenizas de su madre para depositarlas junto a los restos de la madre y los hermanos de la veterana comunicadora. Era su decisión. Tal y como también pudo saber SEMANA, las hijas de María Teresa descansarán en su casa de la localidad andaluza para poder desconectar.

De la misma forma, entre sus planes de futuro también se encuentra estar presentes en los actos que prepara Málaga para ponerle el nombre de María Teresa a una de sus calles. La ciudad ya la nombró hija predilecta de la ciudad en 2017. Fue una noticia que confirmó el propio alcalde, Francisco de la Torre, aunque no hay fecha prevista.

El gran homenaje que preparan las hermanas con TVE

Antes de su muerte, Terelu Campos y Carmen Borrego estaban trabajando a destajo en un programa que homenajease a María Teresa Campos. Telecinco rechazaba emitirlo y se dejaba en el aire su emisión. El mismo 5 de septiembre, la hija pequeña de la veterana comunicadora intervenía en directo en el especial 'Lazos de sangre' de La 1 y confirmaba que sería TVE quien diera luz verde a su proyecto. "Esta casa está preparando un proyecto muy ambicioso para hacer un gran homenaje a María Teresa Campos, un programa en el que tanto tu hermana como tú tenéis mucho que ver", explicaba Jordi González. Emocionada, Carmen Borrego admitía que el ente público dio luz verde al proyecto mucho antes de la triste pérdida de la veterana comunicadora, aunque creía que ahora tenía mucha mayor importancia.

No hay fecha exacta para la emisión de este homenaje, aunque previsiblemente será en los próximos meses. Junto a este proyecto, Terelu Campos también tiene entre manos el estreno del reality que tanto ella como otros siete colaboradores de 'Sálvame' grabaron en América para Netflix. Entonces, cuando la presentadora puso rumbo a Miami ya pudimos escucharla diciendo que echaría de menos a su madre. Tenía un gran pesar por dejar sola a su progenitora durante unas semanas, aunque no podía decir que no a este gran proyecto. Será en el mes de octubre, según desveló Belén Esteban, cuando podamos ver el resultado de las grabaciones. Algo que le servirá como un soplo de aire fresco para la madre de Alejandra Rubio.

1 de 5 El pasado 5 de septiembre nos dejaba María Teresa Campos 2 de 5 Sus hijas pondrán rumbo a Málaga con las cenizas de su madre 3 de 5 El alcalde de Málaga confirmó que una calle llevará el nombre de la veterana comunicadora 4 de 5 TVE prepara un gran homenaje para la gran dama de la televisión 5 de 5 Este homenaje se ofreció a Telecinco, pero la cadena lo rechazó (antes de la muerte)