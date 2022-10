Después de anunciar su ruptura, Shakira intenta rehacer su vida centrándose en la música. La cantante está dejando a todos boquiabiertos con los avances que está mostrando de su próxima canción. Lo está haciendo a través de reveladores mensajes que sus seguidores entienden que van hacia Gerard Piqué. En el último adelanto que ha mostrado la colombiana podría explicar la verdadera causa de su separación.

No es la primera vez que Shakira utiliza sus propias vivencias a la hora de hacer una canción. Lo ha hecho en el pasado en multitud de ocasiones y gracias a su música hemos podido saber cómo conoció a Gerard Piqué y lo enamorada que estaba de él. Por ello, los reveladores mensajes que está mostrando en sus redes sociales no es de extrañar que sus seguidores aseguren que van dirigidos al jugador del FC Barcelona. En el último avance que ha mostrado la cantante podemos ver cómo se pisotea un corazón que está tirado en el suelo. «Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría«, escribe. Previamente, la colombiana volvía a compartir otras frases también muy esclarecedoras: «Fue culpa de la monotonía».

Como era de esperar, sus seguidores se han llevado las manos a la cabeza y han intuido que estos mensajes podrían explicar a la perfección las razones exactas de la ruptura de Shakira y Piqué. En las últimas horas, la cantante está compartiendo más mensajes de lo que parece su nueva canción o fragmentos de su próximo álbum. Ella misma explicó en su primera entrevista tras anunciar su separación que muy pronto sacará un nuevo disco. «Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música”, reconocía a ‘Elle’. De la misma forma, estos avances podrían tratarse del tema que prepara con Ozuna, otro de los artistas del momento. Hay que recordar que ambos se reunieron hace unas semanas para grabar el videoclip de la canción. Todo apunta a que muy pronto sabremos qué es lo que quiere decir Shakira con todos estos mensajes.

Quiere proteger a sus hijos

En su entrevista más reveladora, Shakira dejaba claro que ha tratado de ocultar ciertas cosas a sus hijos, Milan y Sasha, con el objetivo de protegerlos e intentando siempre ser un modelo para ellos: «Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan». Lo que está claro es que en este difícil momento ha encontrado refugio en la música. Mientras tanto, Gerard Piqué y Clara Chía ya no se esconden y pasean su amor por las calles de Barcelona.