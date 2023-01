¡David Muñoz está de celebración! El chef sopla 43 velas y lo hace en un momento inmejorable tanto profesional como personalmente. Lleva siete años casado con Cristina Pedroche y la pareja pondrá el broche de oro a su historia de amor en los próximos meses con el nacimiento de su primer hijo. La presentadora ha sorprendido a su chico con una tierna felicitación en la que subraya que «lo mejor está por llegar».

Cristina Pedroche ha elegido para este post que ha compartido en redes una instantánea tomada desde la Puerta del Sol durante las tradicionales Campanadas de Nochevieja. El matrimonio quiso inmortalizar el inicio de 2023 con una foto en la que David Muñoz besa la incipiente tripita de embarazada de su mujer. «Feliz cumpleaños Marido. Mi equipo, mi compañero, mi amor, mi confidente, mi amigo, mi amante, mi vida… Te deseo lo mejor en tu día y en todos los que vienen… ahora sí que sí, ¡lo mejor está por llegar! Te amamos». Y es que como bien dice la colaboradora se avecina una auténtica revolución a la espera de que nazca su bebé.

Así anunció Cristina Pedroche su embarazo

Fue el pasado 30 de diciembre cuando la presentadora anunció que estaba embarazada. Lo hizo a través de su perfil de Instagram. «Estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y por supuesto lo queríamos compartir con todos vosotros, como siempre, por aquí. Nada de exclusivas, nada de trabajo. Esto es solo personal. Lo más personal e íntimo que tenemos». El matrimonio subrayaba que no conocía mayor felicidad que la que «nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso». Acompañaban el post de una divertida imagen en la que posaban junto a un cerdito de peluche colocado en el interior de una cazuela.

Sin embargo, ambos mostraron su enfado porque la noticia se hubiese filtrado en los medios. «Ojalá nos hubieran dejado hacerlo a nosotros primero. No hemos podido elegir ni cuando ni como dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes». Los caminos de Cristina Pedroche y David Muñoz se cruzaron hace ochos años y desde entonces no se han separado. Se casaron a finales de 2015 en el marco de una boda sorpresa que tuvo como escenario su hogar. Para el gran día tan solo quisieron estar acompañados de sus familiares más íntimos y prescindieron de un vestuario confeccionado expresamente para la ocasión. Tanto él como ella optaron por llevar un look muy casual compuesto por zapatillas, vaqueros y camiseta.