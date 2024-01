Shannen Doherty prepara su funeral con lista de famosos que tendrán prohibido acudir

Shannen Doherty afronta su durísima enfermedad como bien puede y mucha entereza. Aunque a muchos les resulte del todo precipitado, eso pasa por preparar con tiempo su funeral. La actriz está inmersa en una dura batalla contra el cáncer que padece desde 2015. Sin embargo, los pronósticos no son nada esperanzadores, una realidad que ella ha optado por confrontar de frente, sin preámbulos. Fue el pasado noviembre cuando compartió con todos sus seguidores que el cáncer se le había extendido a los huesos. Ante este panorama nada alentador, ella quiere dejar todo listo para cuando no esté. Su voluntad es que su último adiós sea un reflejo representativo de su vida. Es por eso que tiene claro quienes no podrán asistir a la gran fiesta en la que quiere convertir su funeral. Entre ellos, rostros muy conocidos por todos de Hollywood.

La petición difícil de cumplir de Shannen Doherty para quienes acudan a su funeral

Se hizo famosa en los 90 y principios de los 2000 por su participación en series tan míticas como 'Sensación de vivir' y Embrujadas'. En los últimos años, el nombre de Shannen Doherty ha cobrado fuerza tras convertirse en una de las grandes abanderadas en Hollywood por la lucha contra el cáncer de mama. Desde su podcast 'Let's be clear with Shannen Doherty', la actriz de 52 años relata su experiencia y habla sin tapujos y con la más absoluta naturalidad sobre la enfermedad. Desde las vasectomías a las que ha sometido, hasta la metástasis que ha sufrido... Su objetivo es humanizar su situación y la de tantos otros que, como ella, son diagnosticados con esta dolencia.

Ha sido en el último capítulo de su programa, acompañada de su mejor amigo y albacea de su testamento, Chris Cortazzo, donde se ha sincerado sobre cómo se imagina su propio funeral. Quiere que sea "una fiesta de amor", por lo que no quiere que la gente llore". Una petición que, sin duda, no va a ser fácil de cumplir por sus seres queridos. También tiene claro a quienes se les debería vetar la entrada a su sepelio. "No quiero que haya personas falsas que en privado digan 'gracias a Dios, esta perra ya está muerta", ha dicho con toda la rotundidad del caso.

Aunque espera "exprimir otros tres o cinco años", quiere dejar su último adiós zanjado para cuando llegue el momento. "Hay gente que creo que se presentarían y que no quiero allí. No los quiero en mi funeral porque sus razones para presentarse no son las mejores", explicaba Shannen Doherty en su podcast. "Tienen sus razones, pero en realidad no les gusto lo suficiente como para asistir a mi funeral. Pero lo harán porque es lo políticamente correcto y no quieren quedar mal", sentenciaba.

Aunque no ha querido dar nombres, probablemente la primera en la lista es Alysa Milano, su compañera en 'Embrujadas'. Las dos mujeres tuvieron una tensa relación que se trasladó de lo personal a lo laboral. Tanto es así que, finalmente, Shannen, que interpretaba al personaje de Prue, abandonó el rodaje de la serie que en España emitía Telecinco. Una inesperada salida que, años más tarde, se supo que había sido motivada por las presiones que había ejercido Milano para que eso sucediera.