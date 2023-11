Shannen Doherty confiesa que su cáncer se ha extendido a los huesos

Shannen Doherty no atraviesa uno de los mejores momentos de su vida. La intérprete que da vida a Brenda Walsh en ‘Sensación de vivir’ ha desvelado que el cáncer que padece avanza a pasos agigantados y que ya ha llegado hasta sus huesos. Una triste noticia que ha hecho saltar las alarmas de todos los rincones del planeta y especialmente de sus seguidores, que siguen la evolución de salud de la actriz desde que fue diagnosticada con la enfermedad en febrero de 2020.

La actriz se confiesa sobre su enfermedad: "No me quiero morir"

“No me quiero morir”. Con estas palabras, Shannen Doherty ha concedido su entrevista más complicada para la revista ‘People’, que la ha hecho pública hace tan solo unas horas: “Cuando te preguntas: ‘¿Por qué yo?’, ‘¿Por qué tengo cáncer?’, y después, ‘¿Por qué ha vuelto mi cáncer?’, ‘¿Por qué estoy en fase cuatro?’, eso te hace mirar por un propósito mayor en la vida. Para mí, es una locura que aún no tengamos una cura”, ha confesado para el medio en cuestión.

Pese a las complicaciones que está viviendo en lo que a su salud se refiere, Shannen no pierde la esperanza y continúa con su tratamiento: “No he acabado con esto de vivir. Ni con el hecho de amar. No he acabado de crear. Ni con la esperanza de cambiar las cosas para mejor. Simplemente, no estoy acabada”, ha afirmado.

Ella considera que su actitud da ánimos a personas que están pasando por la misma situación, por lo que no solo recauda fondos para luchar contra el cáncer, sino que también tiene palabras de aliento: “La gente asume que esto implica no poder andar, no poder comer, no poder trabajar… Te ponen a pastar muy rápido: ‘Estás acabado, estás retirado’, y no, no lo estamos. Somos vibrantes y tenemos una mirada muy distinta del mundo. Somos gente que quiere trabajar, abrazar la vida y seguir adelante”. Unas palabras que demuestran que los enfermos son quienes “más ganas tienen de trabajar aunque suene cursi y loco”: “Porque das gracias por cada segundo, cada hora, cada día que logramos estar aquí”, ha continuado, visiblemente emocionada.

El proyecto de Shannen Doherty en plena batalla contra el cáncer

Esta terrible confesión ha tenido lugar casi cuatro años después de anunciar que padece cáncer de mama. Una enfermedad que vivió previamente en 2015 durante dos años, aunque finalmente remitió. Ahora, su situación se ha agravado y hace tan solo unos meses reveló que había alcanzado su cerebro y que ya tenía metástasis. Es por ello que uno de sus objetivos es el de exprimir al máximo cada momento a golpe de proyectos como el que verá la luz el próximo 6 de diciembre.

La plataforma iHeartRadio ha acogido ‘Let’s be clear with Shannen Doherty’ (seamos claros con Shannen Doherty), un podcast en el que la actriz tendrá oportunidad de hablar no solo de su enfermedad, sino también de su trayectoria hollywoodiense y su historial sentimental. Una iniciativa que sus fans esperan como agua de mayo y que, a buen seguro, es una de las más especiales de Shannen pese a contar con un currículum repleto de éxitos.