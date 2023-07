Shakira y su 'non stop: de fiesta tras ver a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Gran Bretaña

Shakira tiene una agenda más que apretada. Desde que abandonara Barcelona y comenzara su nueva vida en Miami, la artista no ha dejado de hacer planes con amigos. El último de ellos ha sido el fiestón que se ha pegado hasta altas horas de la madrugada. Este domingo ha sido fotografiada en el conocido hotel de Reino Unido, Chiltern Firehouse, poco después de ver a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Gran Bretaña. Tras disfrutar de una jornada deportiva y ver al piloto de Fórmula 1 con el que se le relaciona desde hace semanas, Shakira acudió al punto de encuentro que tantos famosos visitan cada día.

Lo hizo cambiando su look y dejando atrás sus pantalones de cuero negro y su corpiño vaquero. Para no llamar demasiado la atención se enfundó en unos vaqueros con encaje en los extremos y una camiseta color negra de satén, conjunto que le sentaba de maravilla y que no evitó ser fotografiada por los paparazzis. Shakira, por su parte, estaba tremendamente bronceada, lo que demuestra que la artista aprovecha al máximo el sol desde que abandonó Barcelona y se mudó a miles de kilómetros.

Ahora Shakira disfruta de su soledad y es que hace algunos días viajó a Barcelona para entregar a sus hijos a Piqué. Los pequeños están pasando dos semanas juntos a su padre después de que se modificara el documento que ambos firmaron para tener todo atado en la custodia de los pequeños. Fue después de dejar a los dos hijos que tienen en común cuando ella hizo las maletas para acudir a la Semana de la Moda en París, donde también acaparó todas las miradas.

Este fin de semana ha querido tener un bonito gesto con Hamilton acudiendo al icónico circuito de Silverstone, donde quedó tercero. Esta es la tercera visitada que hace la cantante a un Gran Premio de temporada, detalle que no hace otra cosa que multiplicar los rumores de relación entre ellos. Si bien en un principio se dijo que el viaje a Inglaterra era tan solo por motivos profesionales, nada más lejos de la realidad. Es cierto que viajó para visitar al compositor David Stewart para trabajar en su nuevo single, pero también para dar suerte a quien dicen que es su nueva pareja Lewis Hamilton.