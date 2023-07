Shakira está viviendo un verano de lo más intenso. Pero todo lo bueno llega a su fin. Y es que ha vuelto ya a Miami con sus dos hijos, Milan y Sasha, después de 12 días de lo más increíbles por Europa. Han sido unos días para cumplir con compromisos profesionales, pero también ha tenido tiempo para hacer planes personales con amigos. Sin embargo, toca volver a la rutina y ha sido fotografiada en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, donde ha puesto rumbo a Miami de nuevo.

Lo ha hecho acompañada de sus hijos y su hermano Torino, que nunca se separa de ella. Ha reaparecido sonriente junto a sus pequeños, que han podido pasar tiempo también con su padre, Gerard Piqué. Shakira ha elegido un total look estampado en color gris y unas deportivas. Para intentar pasar desapercibida, algo que por supuesto no ha conseguido, la cantante ha lucido unas gafas de sol XXL. Sus hijos han elegido unos looks cómodos para las horas de viaje en avión.

La cantante se ha dejado ver en el aeropuerto de Barcelona con sus hijos

Fue el pasado 5 de julio cuando Shakira viajó a Barcelona para dejar a sus hijos con su padre. Aprovechando este viaje, la cantante se trasladó ese mismo día a París para asistir a los desfiles de la Semana de la Alta Costura de París. Estuvo presente en el desfile de Viktor & Rolf junto a Camila Cabello. Impresionó por su look, ya que eligió un gabardina blanca con un 'NO' en grande.

Un día después de llegar a la capital francesa, Shakira quiso disfrutar de un plan que le hizo acercarse a sus fans. Y es que fue a un acuario: "Decidí pasarme y sorprender a mis fans cuando escuché que había otra sirena en París. Muchas gracias chicos por todo el amor y el apoyo", declaraba tras ver un espectáculo de chicos disfrazados de sirena, que es como ella está vestida en el videoclip de 'Copa vacía', su último tema junto a Manuel Turizo.

Tras pasar unos días en París, Shakira puso rumbo a Londres. Allí se pasó por el estudio de grabación con David Stewart. El 9 de julio estuvo en el Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. El 12 de julio salió a cenar con el jugador de baloncesto Jimmy Butler en la capital británica. Este encuentro hizo saltar las alarmas sobre ¿una posible relación de amistad especial entre ambos? El 13 de julio acudió a una fiesta y el pasado 14 de julio no quiso perderse la semifinal de Wimbledon entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvédez. El pasado domingo ya viajó a Barcelona para recoger a sus hijos para volver junto a ellos a casa.

