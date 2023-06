Shakira vuelve a la carga: cuenta los motivos de su ruptura con Piqué en su nueva canción

Shakira es una mujer nueva y encara la nueva etapa tras la separación de Piqué centrada en su nueva música y su vida en Miami. A este respecto, la cantante ha sacado nuevas canciones tras conocer su separación del que fuera jugador del FC Barcelona y en ellas ha contado cuáles son sus sentimientos. Después de los temas en los que aseguraba que el padre de sus hijos le había roto el corazón y que le había dejado con una deuda en Hacienda, la de Barranquilla ha publicado un avance de su próximo single en el que habla de los motivos del fin de su relación.

Shakira cuenta las horas para estrenar 'Copa vacía', su nuevo tema colaboración con Manuel Turizo. Aunque aún no hay una fecha exacta del estreno del mismo, lo cierto es que el adelanto de la canción ya está dando que hablar. En el vídeo publicado en sus redes sociales, la de Colombia aparece en una tabla de surf mientras suena de fondo parte de la letra: "Siempre estás ocupado con tanto negocio, te haría bien mi amor un poquito de ocio, relájate aquí en el sofá y dame tu atención. No hay que ser poeta pa'endulzarme el oído, suelta el teléfono usa tu mano conmigo". Después, la cantante termina con un claro mensaje de empoderamiento: "Sé que estás bueno, pero más buena estoy yo".

Se trata de unas contundentes palabras que narrarían el motivo del fin de su relación con Piqué. Hay que recordar que Shakira ha encontrado en sus canciones la mejor manera de contarle al público cómo ha sido su historia de amor con el exfubolista. En concreto, la de Barranquilla explicó el nacimiento de su relación con él en 'Me enamoré'. Años después, en 2022, con 'Te felicito', una canción en la que colaboraba con Rauw Alejandro, hablaba sobre la infidelidad y de cómo la persona engañada lo descubre. El gran desahogo de la cantante llegó con su sesión de Bizzarrap en el que lanzaba claros dardos envenenados a Piqué: "No es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique, tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena", eran algunas de las frases lapidarias del tema.

Shakira, ilusionada con Hamilton

Además de estar centrada en su carrera musical, Shakira ha vuelto a ilusionarse. Así lo confirmaba la revista 'People' al anunciar que la cantante estaba en el inicio de su relación con Lewis Hamilton. Ambos llevan meses conociéndose y la aparición de la colombiana en el Gran Premio de Fórmula 1 de Barcelona habría levantado todas las sospechas.