7 La defensa

Shakira no se va a quedar callada y, como no podía ser de otra manera, ha puesto su defensa en manos de un sólido equipo jurídico, que remitió un comunicado muy contundente: “Shakira ha cumplido en todo momento con sus obligaciones tributarias y no debe ninguna cantidad a la Hacienda española […] En cuanto conoció el importe que según la Agencia Tributaria debía abonar, procedió a pagarlo en su totalidad”.