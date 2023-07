Shakira está batiendo récords en su nueva etapa profesional. A raíz de su ruptura con Gerard Piqué, la colombiana no ha dejado de componer música que se ha situado en lo más alto de los ranking internacionales. Es por ello que no resulta extraño que haya recogido nada más y nada menos que 8 galardones de los Premios Juventud, los cuales celebraban su 20 edición en la Isla del Encanto, en Puerto Rico.

Ataviada con un imponente minivestido asimétrico en color rojo con tacones de plataforma a tono y amplias gafas de sol, la de Barranquilla llegaba a la velada para convertirse en una de las grandes protagonistas, pero no lo hacía sola. La cantante quiso contar con la compañía de Milan y Sasha, sus dos hijos y pilares fundamentales de su vida. Con ellos posó frente a las cámaras tanto durante la gala como después en el photocall, sosteniendo los pequeños algunos de los 8 premios que reconocen a su madre como una de las artistas del momento.

El profundo discurso de Shakira en los Premios Juventud

Como no podía ser de otra manera, y ante el cariño recibido por parte de la organización, Shakira pronunció un discurso en el que no olvidó a sus dos hijos. Y es que, la intérprete de Waka Waka considera que los dos son el motivo por el que ha reunido fuerzas pese a los últimos varapalos que han azotado su vida: "Vivimos en un mundo ambiguo con selfies con filtro, pero hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar. Hay lugares en los que la gente nace pobre, muere pobre, porque no tienen muchos la oportunidad de recibir una educación de calidad", comenzaba explicando.

Unas palabras que la cantante continuaba, abriendo así su corazón como nunca antes: "Se discrimina a la gente por sus preferencias sexuales, el color de la piel y su clase social", asegura, por lo que cree que vivimos en un "mundo imperfecto" que está sometido a un "constante cambio": "Cuando mi hijo de 10 años me cuenta con tristeza que un amigo suyo quisiera cambiarse el color de la piel porque no se siente parte de o que algún otro está siendo apartado por sus preferencias, solo me queda como madre demostrarle que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano y que puede usar su voz y que puede quejarse de eso y de todo aquello con lo que no está de acuerdo", pronunciaba.

De esta manera, hacía referencia a una historia personal que tenía a su hijo Milan como principal protagonista, y también a algunos allegados a este que en algún momento de sus vidas han hecho frente a situaciones complejas pese a ser tan solo unos niños.

La cantante deposita su confianza en los jóvenes para el cambio

No obstante, Shakira también ha querido poner en valor los avances de la juventud: "Me alivia muchísimo ver que esta juventud sabe hacerlo cada vez más. Las redes sociales amplifican las noticias que nos preocupan y dan a conocer historias que, si no fuese por ustedes, no se sabrían. Se cuestionan cosas, señalan las injusticias y buscan la verdad”, continuaba. Unas circunstancias en las que ella actúa como "agente del cambio", razón por la que recibía uno de los premios mencionados: "Quiero que mis hijos entiendan que para ser un agente del cambio no hay que ser una estrella del pop femenina, no hay que tener una fundación, no hay que ser político u ocupar un lugar de poder ni ser famosos ni ricos; para ser agente del cambio solo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal", alegaba.

Además, para poner el broche de oro a su testimonio, la colombiana agradeció a todos sus seguidores por el apoyo recibido y por "acompañarla" cuando "se sintió sola".