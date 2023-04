Shakira: su mensaje de despedida al abandonar Barcelona

Shakira cierra una significativa etapa de su vida. Después de más de una década residiendo en Barcelona, la colombiana ha abandonado la ciudad junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, fruto de su relación con Gerard Piqué. La artista ha emprendido el vuelo este mismo domingo, 2 de abril, desde el aeropuerto El Prat a un destino desconocido. Todo apunta a que antes de iniciar su nueva vida en Miami disfrutará de unas vacaciones familiares de Semana Santa. A través de las redes sociales ha querido lanzar un mensaje de despedida.

"Pero las cosas no son siempre como las soñamos", ha señalado en sus historias de Instagram junto a la imagen de Barcelona desde el aire, una ciudad fundamental en su vida en la que nacieron sus dos hijos. La artista continúa su mensaje subrayando que "a veces corremos pero no llegamos". Ha concluido con estas palabras que posiblemente vayan dirigidas a su séquito de fans: "Nunca dudes que aquí voy a estar". Su marcha tiene un cariz agridulce y es que la última etapa ha sido muy difícil marcada por un largo proceso de separación.

Los últimos reproches de Piqué a Shakira

Durante las últimas horas, Gerard Piqué ha roto su silencio y se ha mostrado muy duro con su expareja por sus canciones. "Queda muy bien a título personal y oh, la puta ama, y no sé qué, pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado? La gente, tío... Yo estoy muy decepcionado con la sociedad”, afirmaba durante un directo en Twitch junto a Gerard Romero, presidente del equipo Jijantes de la Kings League. Unas declaraciones con las que salía en defensa de su novia, Clara Chía.

El exfutbolista ha hablado largo y tendido sobre la sonada canción de Shakira junto a Bizarrap que tuvo una gran repercusión mediática. “Ahora nos dedicamos a tirar el 'beef' este, que luego la otra ya... Y no quiero entrar porque es un tema personal, pero el tema de tirar 'beef', que está muy bien y es la moda y el zasca y tal, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el 'beef'". Además, ha recordado el aluvión de mensajes hirientes que ha recibido. "Mi expareja es latinoamericana. Tú no sabes lo que he tenido que recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades, miles".

Unas críticas que intenta que no le afecten. "No me importa nada, es cero, porque no los conozco de nada, vete a saber tú, están ahí, no tienen vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero. No los vas a conocer nunca en la vida, son como robots". Gerard Piqué también ha hecho balance de su vida actual. "Estoy en un momento muy feliz e intento pasar los máximos momentos con la gente de mi entorno que me quiere y eso es impagable”.

La mudanza de Shakira a Miami se ha retrasado más de lo previsto debido a los distintos problemas de salud de sus padres, William Mebarak y Nidia del Carmen Ripoll. En un principio, la artista quería abandonar Barcelona en enero de este mismo año, pero sus planes se retrasaron por la delicada salud de su progenitor quien tuvo que ser operado de urgencia.