Shakira está exprimiendo al máximo cada minuto en Londres. La intérprete ha llevado a cabo su primera escapada estival, la cual ha estado marcada por su coincidencia con Lewis Hamilton en el circuito de Silverstone. Una casualidad que ha aumentado, aún más si cabe, los rumores de romance entre ellos mientras que, por su parte, la de Barranquilla se mantiene al margen y completamente centrada en su trayectoria profesional mientras que el piloto considera que el apoyo de su gente tiene un significado que va más allá de "el mundo".

Como no podía ser de otra manera, la colombiana ha sido fotografiada por los medios de comunicación mientras paseaba por las calles de la capital del Reino Unido. Y es que, la ex de Gerard Piqué no solo está aprovechando su estancia para hacer recados, sino también para seguir trabajando en música que la permita colocarse en lo más alto. Un ranking en el que está situada a raíz de la publicación de temas Copa Vacía, TQG, Monotonía, Acróstico o su famosa sesión con Bizarrap.

El acompañante de Shakira en Londres, al descubierto

Gran parte de "culpa" de estos éxitos la tiene David Stewart, el productor con el que la artista está preparando nueva música y probablemente el motivo de su viaje a Londres. Así mismo lo reflejaba la propia Shakira en sus redes sociales, compartiendo con sus más de 80 millones de seguidores una imagen junto al especialista: "En Londres trabajando con @iamdavidsteart en lo que podría ser mi próximo single", escribía. Es por ello que ahora no ha resultado en absoluto extraño que las cámaras les captaran caminando por algunas de las concurridas calles de la ciudad británica con sonrisas cómplices que demuestran su buena sintonía.

En sus primeras horas por Londres, la que fuera compañera de vida del exjugador del FC Barcelona se ha decantado por un conjunto jogger en color lima, primando así la comodidad pero sin renunciar a su marcado estilo. Por otro lado, y para refugiarse de los rayos solares y pasar desapercibida, Shakira ha escogido unas gafas de sol con las que ha tapado una parte de su rostro.

Shakira, aclamada por el público en su llegada a Londres

Pero sus intentos por no llamar la atención de los fans no han sido suficientes ya que, a su llegada a la capital en cuestión, muchas fueron las personas que reconocieron a la cantante en cuestión de instantes, aprovechando para fotografiarla. Finalmente, Shakira fue recogida por un taxi con el que puso rumbo al que será su hogar de cara a los próximos días en los cuales podrá desconectar de su rutina en Miami.