Shakira revela la fecha de su próximo bombazo musical con Karol G

Shakira y Karol G han gritado a sus seguidores que los rumores que sonaban con tanta fuerza eran ciertos. Ambas artistas se han unido para cantar 'TQG' (Te quedó grande), tema que verá la luz el jueves 24 de febrero, una fecha muy ansiada y que promete revolucionar las plataformas digitales. Todo un bombazo que han confirmado en sus respectivas redes sociales a través de una imagen en la que aparecen juntas y especialmente sensuales. "Sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos. Karol G y Shakira TQG 🖤 24 de Febrero 00:00. Barranquilla y Medallo", escriben ambas.

De este modo, anuncian que vienen pisando fuerte y que su canción será un auténtico hit. Pero, ¿hablarán en ella de sus respectivos exs? No sería de extrañar que Shakira volviera a lanzar zascas a Piqué, teniendo en cuenta que sus tres últimas canciones iban cargadas de pullas hacia el catalán, lo que sin duda multiplica la expectación. Ahora un breve texto y una fotografía de las dos posando en lo que parece ser una playa, desvela que la letra podría estar cargada de sensualidad, además de indirectas a sus exparejas. Tras 'Monotonía', 'BZRP Music Sessions #53' o 'Te felicito' llega ahora 'TQG', de la cual se ha filtrado parte. "Al menos conmigo, yo te mantenía bonito" y "Tú saliendo a buscar comida fuera y yo pensando que era la monotonía", dice esta canción en la que las colombianas hablan de desamor, lo que hace inevitable pensar en Anuel, con quien Karol G terminó su relación en 2022 y en Piqué, con quien Shakira rompió también el pasado año.

Mientras apoyan sus rodillas en la arena y miran de frente a la cámara, Karol G y Shakira han provocado que con su fotografía y próxima canción sus fans no dejen de repetir que están deseando escuchar cómo suena la nueva composición con la que pretenden hacer historia. Ejemplo de ello que incluso compañeros de profesión como Alejandro Sanz hayan reaccionado a esta publicación que en cuestión de horas superan varios millones de 'me gusta'. Fue hace tan solo unos días cuando Karol G confesó en el New York Times que Shakira y ella colaborarían musicalmente, aunque entonces no quiso dar demasiados detalles de su dueto. Una incógnita que está siendo resuelta poco a poco.

Las dos estrofas filtradas sirven para multiplicar el interés en su nueva canción, prueba de ello, la cantidad ingente de comentarios que se pueden leer en el universo 2.0 con ellas como protagonistas. "Esto va a ser una bomba", "Se aproxima otro enorme éxito", "¿Hablarán de nuevo de desamor?, ¿siguen dolidas?" o "Esto es muy heavy" son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en Youtube, donde Shakira volverá a cargar contra Piqué y quién sabe si contra Clara Chía.