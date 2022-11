Se estaba dando por hecho su presencia, pero finalmente Shakira ha rechazado actuar en el Mundial de Qatar. Su actuación estaba confirmada, pero todas las críticas que ha recibido le han hecho dar un paso atrás. Finalmente no participará en el show celebrado este domingo 20 de noviembre, siendo otros muchos artistas los que han declinado la invitación. Ejemplo de ello Dua Lipa o Rod Stewart, quienes han rechazado la oferta, a pesar de los millones que pensaban pagarles. Aseguran que no quieren participar en un país que no defiende los derechos humanos, un paso que habría seguido Shakira, según su propio entorno.

Aunque ella no se ha pronunciado todavía, su círculo se ha adelantado a decir que Shakira no cantará en el estadio Al Bayt, donde hay capacidad para 60.000 personas. «Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial», han dicho en ‘El programa de Ana Rosa’. Con estas palabras deja ver que no será ella quien inaugure la ceremonia, a pesar de que el nombre de la colombiana estaba sonando con fuerza desde hacía días.

(Noticia en elaboración)