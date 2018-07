Shakira, sobre su momento más delicado: “Pensé que no volvería a cantar”

Shakira está viviendo una gran etapa profesional tras la vuelta a los escenarios, que le ha llevado ya a numerosos puntos del mundo. Junto a ellos han viajado sus dos hijos, Milan y Sasha: es la primera gira musical que hace tras ser madre, por lo que está siendo muy especial.

La cantante ha vivido uno de los momentos más delicados de su vida al estar alejada de los escenarios un tiempo, pero ahora ha vuelto por todo lo alto, y para quedarse: “Todo ese deseo colectivo de mi familia y amigos es lo que realmente me ayudó. No había tenido oportunidad de hablar de esto antes, hubo momentos en los que pensé que no volvería a cantar. Cada noche la vivo como si fuera la primera vez. Nunca valoré tanto la experiencia de cantar como ahora.

La pareja de Piqué ha reaparecido durante la inauguración de los XXIII JUegos Centroamericanos y del Caribe en el Estado Metropolitano Roberto Meléndes: “Espero que estos juegos sean un empuje para nuestra economía”. ¡Pincha el vídeo y no te pierdas la entrevista!