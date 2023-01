El zasca de Shakira a su suegra en su última canción y la bruja que ha puesto en su balcón mirando a su vivienda deja ver cómo está la relación entre ellas. La artista colombiana se habría alejado de ella, ya que según dicen la madre de Piqué ha acogido bien su relación con Clara Chía. Por ello, ha puesto más distancia todavía entre ellas y ha mandado construir un muro que separe la parte de la parcela que tienen en común su casa y la de sus suegros. Ambas mansiones estaban conectadas por el jardín, de hecho, a través de esta entrada Piqué en más de una ocasión ha despistado a la prensa. Desde este lunes 16 de enero, se ha podido ver ya a una hormigonera entrando en la propiedad con el único objetivo de tener más privacidad.

El fin de es construir una tapia lo suficiente grande para que cada uno pueda hacer su vida sin que el otro sea testigo. Aunque los planes de Shakira son los de mudarse a Miami a vivir con sus hijos, mientras que su padre evoluciona de sus problemas de salud esperará en Madrid. Por ello, mientras tanto ha contratado a una empresa que acabe con su preocupación: que sus suegros puedan ver de cerca sus movimientos. Lo que este muro no evitará, en cambio, es escuchar el altísimo volumen al que Shakira pone su canción desde hace días. Así lo han revelado en ‘El programa de Ana Rosa’.

La empresaria está dejándose llevar y tras probar las mieles del éxito, quiere que incluso sus suegros sean consciente de su triunfo. En solo unos días ha logrado 122 millones de reproducciones en las diferentes plataformas digitales, lo cual le ha reportado grandes beneficios también a su cuenta corriente. Por su parte, cabe señalar que tanto Montserrat Bernabéu como su marido, Joan Piqué, han reaccionado a la nueva canción de Shakira. Ella con un ‘me gusta’ que luego eliminó y él cambiando su foto y su estado de WhatsApp, lo que que deja ver que para ninguno de ellos ha pasado desapercibido.

Shakira asegura que esta canción para ella ha sido «una auténtica catarsis» y que tan solo ha hecho limonada con su última situación. «Cuando la vida te da limones amargos no queda otra que hacer limonada», escribió la artista después de recibir algunas críticas. Ella está feliz con su récord histórico junto a Bizarrap y no se arrepiente en absoluto haber dedicado la letra a su ex, pues le ha servido para desahogarse.