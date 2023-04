Shakira habló del 'desahucio' de su casa de Barcelona en una de sus últimas canciones

Las últimas canciones de Shakira narran su historia personal. Su ruptura, el dolor que le produjo que su relación se rompiera y todo lo que ha sucedido después con Clara Chía. Aunque la artista ya ha hecho las maletas y ha empezado su vida en Miami, ahora son muchos los que reparan en sus últimas canciones. ¿El motivo? Que la cantante ya anunciara que su estancia en la casa de Esplugues de Llobregat (Barcelona) tenía caducidad, un detalle que se confirmó este fin de semana a través de una carta que le mandó su suegro. El padre de Piqué le puso fecha límite para que abandonara la mansión que, al parecer, administrador del domicilio, aviso al que ella reaccionó abandonando la casa sin mirar atrás. Pero, ¿cuál es la frase que presagió que esto iba a suceder?

"Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también", dijo Shakira en su canción junto a Bizarrap el pasado 11 de enero de 2023. Un tema que ha hecho récord y que nos ha revelado muchos secretos de su separación. Aunque entonces no especificó si esto dependía o no del padre de Piqué, lo cierto es que ahora han salido a la luz varios detalles de lo que ya se ha denominado el 'desahucio' de Shakira. Pocos entendieron a qué se refería, tanto es así que donde sí se reparó es donde hacía mención a la que era su suegra. "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", fragmento que copó titulares y que ya quedó en un segundo plano. Meses después de aquello todo cobra sentido y se explica qué escondían estos zascas cargados de significado.

El paparazzi Jordi Martín ha aportado más datos sobre la vivienda en la que Piqué y Shakira vivieron durante su relación y en la que la artista residía tras su ruptura. "En 20212 los dos compraron la mansión a nombre de una sociedad, pero actualmente la propiedad solo pertenece a Piqué y a su padre. El padre de Piqué ha desahuciado a Shakira comunicándole que debía abandonar la casa antes del 1 de abril. Sabiendo el estado de salud de los padres de Shakira no le importó lo más mínimo y así se lo hizo saber a través de una carta". Ahora la gran pregunta es qué sucederá con esta mansión que ahora pertenece a la familia Piqué y que, sin querer, alberga recuerdos tanto buenos como malos de la fue una de las parejas más conocidas de la crónica social.

Fue en el mes de septiembre de 2022, tres meses después de que se hiciera pública la ruptura, cuando Shakira y Piqué llegaron a un acuerdo. Se desconocía la fecha de salida para Shakira, quien si se hubiera quedado en la casa se habría visto obligada a pagar a los Piqué una indemnización, tal y como rezaba en el contrato de compraventa. Para evitar ese pago, la colombiana ha hecho las maletas antes de que ese momento llegue.