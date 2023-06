Shakira no deja de ser noticia. La cantante sigue de actualidad a pesar de que lleva ya meses separadas de Piqué, el padre de sus hijos. Ya instalada en Miami, esta no deja de seguir creando música y de ofrecer entrevistas de lo más sorprendentes, donde habla de lo duro que ha sido para ella el año 2022. Pero se ha refugiado en el trabajo, consiguiendo un gran éxito con todos los temas que ha publicado.

Ahora ha querido ofrecer su entrevista más demoledora contra Piqué, hablando de los momentos más complicados que ha vivido. Lo hace desde la tranquilidad en el inicio de una nueva etapa en su vida: "No niego que muchas veces me cuestiono, como lo hacemos todos, si somos merecedores del amor, hasta que aprendemos a amar, a aceptarnos como somos, y dejamos de creer que solo valemos si alguien nos lo demuestra, y empezamos a trabajar en realmente creerlo. Pero hay un poco de todo. Hay días y días", ha declarado a People.

Ha abierto su corazón en el inicio de una nueva etapa en su vida

El escándalo de su separación estallaba en el peor momento para su padre, que pasó por un delicado estado de salud. De esos días se acuerda: "Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado".

Han sido unos días muy duros, en los que ha pasado por diferentes sentimientos: "He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, ilusión. Tantas emociones y sentimientos que a ratos parecían encontrados, parecían que no podían coexistir al mismo tiempo dentro de mí y que solo he podido desenredar a través de mis canciones".

Sus hijos han sido piezas fundamentales para su recuperación

Pero ha podido con todo: "Hay días en los que me siento fuerte, hay días en los que me siento que he vivido tantas cosas duras, que puedo enfrertarme a lo que sea. Toda mi vida permanecía asustada de enfrentarme a las cosas que me ha tocado enfrentar al final y las he sobrevivido".

Sus hijos, Milan y Sasha, se han trasladado junto a ella a Miami y han jugado una pieza fundamental para recuperarse: "Sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles. Que puedan llegar a ser enteramente felices y puedan algún día disfrutar de una familiar como la que no pudimos ofrecerles y que puedan llegar a ser hombre libres, pero de bien. Felices, pero cuidadosos con los otros. Que cuiden de sus futuras familias con valentía y honradez. Que tengan valores y un propósito en la vida que trascienda más allá de ellos mismos".