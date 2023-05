Shakira, empoderada: "Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no"

Ha sido uno de los años más difíciles para Shakira a raíz de su polémica separación de Piqué y los baches de salud por los que han atravesado sus padres. Sin embargo, la cantante vuelve a sonreír y lo hace bien lejos, en Miami, gracias a su nueva casa y a su nueva vida. La artista está más empoderada que nunca y prueba de ello es el mensaje que ha lanzado sobre Piqué después de recoger un importante premio.

Shakira recogió este sábado, 6 de mayo, el premio Billboard Mujeres Latinas en la Música a Mujer del Año. Un reconocimiento que le ha dedicado con gran cariño a su madre y a las madres solteras. En su discurso, la cantante no ha olvidado el mal año por el que ha pasado y por ello ha querido dejar claro que ahora está en uno de los mejores momentos de su vida. "Hoy he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer, y lo que significa verdaderamente ser mujer porque es un año en el que me he dado cuenta de que las muejeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos que somos", comienza diciendo al hacerse con el galardón.

La colombiana hace hincapié en que las mujeres son más independientes "de lo que nos enseñaron a ser" y habla de su propia experiencia para expresar la importancia de quererse a una misma. "¿A qué mujer no le ha pasado? Que por buscar la atención, el cariño, la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma. A mi me ha pasado más de una vez. Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en la que ya una no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es", se sincera.

Hablando en primera persona, Shakira echa la vista atrás y recuerda la tumultuosa ruptura por la que ha pasado y el proceso de sanación que ha llevado a cabo. "Creo que hay un momento en la vida de cada mujer, cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la de uno mismo, llega un momento en la vida de toda mujer cuando el deseo ese que tenemos de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es seguir siéndote fiel a ti misma", cuenta en clara referencia al que fuera jugador del FC Barcelona.

La música ayudó a Shakira a superar su ruptura

De la misma forma, Shakira ha recordado que ha sido la música la que siempre ha estado ahí y ha servido de salvavidas para ella. "Cuando me sentí más perdida fue la música la que me puso en el camino de regreso a mi misma, pero las lecciones más importantes que he aprendido este año, las he aprendido de otras mujeres, por ellas, por ustedes, que escribí lo que escribí y canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse", terminaba.