Shakira y Bizarrap están a punto de lanzar su dueto, una canción que promete ser un éxito en todas las plataformas digitales. Una vez más la artista acapara todas las miradas por la letra elegida y es que está plagada de experiencias propias y zascas a su ex, Piqué. Eso sí, con una novedad, pues en esta ocasión también ha cargado contra la nueva novia del padre de sus hijos, Clara Chía. Aunque el tema musical todavía no ha visto la luz, las redes sociales han filtrado parte de la composición y esta no parece defraudar, de hecho, son muchos los que están deseando escuchar la melodía que la acompaña. «A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú», dice en una de sus estrofas. Así opina de la joven con la que Gerard ha rehecho su vida, una joven de tan solo 23 años que, por cierto, ya está completamente integrada en la familia del exfutbolista.

La cantante, además, utiliza en varios juegos de palabras el apellido de su expareja, lo que deja ver que ya ni siquiera se dirige a él de forma velada. «Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique», continúa. Si bien no es la primera vez en la que Shakira habla de su ruptura en una canción –recordemos ‘Monotonía’, sí que es la primera en la que hace referencia a la mujer que ocupa el corazón de Piqué. No parece tener un buen concepto de Clara Chía, a quien define como alguien completamente igual a Piqué, de quien dice ser «narcisista» y a quien acusa de haberse quedado atrás en su vida.

Fue el pasado verano, solo unas semanas después de conocerse la separación de Shakira y Piqué, cuando se supo de la existencia de Clara. Entonces, la colombiana no habló sobre ninguno de ellos, siendo poco después cuando desveló que estaba atravesando el peor momento de su existencia. Aunque concedió una entrevista donde habló de su corazón hecho añicos, donde verdaderamente ha explicado el trance que ha atravesado ha sido en sus canciones. Temas en los que, además, ha profundizado en los meses previos a que todo saltara por los aires, tal y como se demostró en ‘Monotonía’. «Tú distante con tu actitud, y eso me llenaba de inquietud. Tú no dabas ni la mitad pero sí sé que di más que tú», dijo. De este modo, confirmó que la historia de amor se enfrió por parte de Piqué, pistas que a ella le sirvieron para saber que su relación sí tenía fecha de caducidad tras 12 años juntos y 2 hijos en común.

Algo muy similar sucedió con ‘Te felicito’, su dueto con Rauw Alejandro. Aunque cuando vio la luz la relación todavía no estaba rota públicamente, todo apunta a que entonces sabía que Piqué podría no haber sido del todo sincero con ella. Se lanzó en el mes de abril y fue dos meses más tarde, en el mes de junio, cuando ella emitió un comunicado en el que confirmaba su separación. «Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa…Te queda bien ese show», decía Shakira en la letra.