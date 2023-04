Shakira, desahuciada de su casa de Barcelona por el padre de Piqué

Parecía que el final del capítulo más doloroso de la vida de Shakira había llegado a su fin al abandonar definitivamente Barcelona con sus hijos este domingo, 2 de abril. Sin embargo, parece que las últimas horas de la cantante en la capital condal han estado llenas de tensión e idas y venidas con la familia de Piqué. En concreto, el padre del empresario desahuciaba a la colombiana de la mansión en la que vivía con los pequeños en Esplugues de Llobregat.

El pasado 13 de marzo, Shakira recibía una carta firmada por Joan Piqué, el padre del jugador del FC Barcelona, en la que se le comunicaba que estaba obligada a abandonar con sus hijos la mansión familiar en la que residía en Esplugues de Llobregat. Según publica 'La Vanguardia', en el escrito consta que tenía como máximo la fecha 30 de abril para dejar la casa. En la misiva también se hacía hincapié en que si no dejaba la casa para entonces, la cantante tendría que hacer frente a una indemnización. Tal y como apunta el medio catalán, Shakira y Piqué eran los titulares de la casa en cuestión hasta septiembre de 2022. Entonces, pasó a ser propiedad de Inversiones BNC Two & Two SL, en donde Joan Piqué figura como administrador.

Este hecho habría provocado que Shakira comunicara de forma apresurada el pasado jueves que se marchaba de forma definitiva de Barcelona con sus hijos. Una decisión que pillaba por sorpresa a Gerard Piqué, pues no era conocedor del día exacto en el que los dos pequeños iban a dejar la ciudad. Según su entorno, la determinación de la cantante se había gestado de forma unilateral y sin haberle consultado. No obstante, hay que recordar que el convenio de separación que se ratificó en sede judicial dicta que Shakira tiene todo el derecho a llevarse a sus hijos a Miami cuando desee y Piqué no puede retenerlos más tiempo.

La nueva vida de Shakira lejos de Barcelona

Este mismo domingo, Shakira y sus dos hijos han cogido un vuelo privado desde el aeropuerto El Prat a un destino desconocido. Todo apunta a que antes de iniciar su nueva vida en Miami disfrutará de unas vacaciones familiares de Semana Santa. Pero antes, la cantante lanzaba un mensaje de despedida: "Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar". La interprete de "Te felicito" se ha encargado de comunicar a su despacho de abogados de Barcelona que ni ella ni sus hijos regresarán a la ciudad condal tras Semana Santa. Además, ha indicado que los pequeños tienen ya plaza en el Miami Country Day, el colegio en donde comenzarán las clases el próximo 11 de abril.