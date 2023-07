"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" es una frase que Shakira está cumpliendo a rajatabla. La colombiana ha rentabilizado al máximo su ruptura con Gerard Piqué a golpe de canciones que se han convertido en las más sonadas de los últimos meses por sus pullas a su ex. Sin embargo, hay personas cercanas a ella que en un primer momento no consideraron del todo apropiada la postura de la cantante a la hora de declarar la guerra al que fuera su compañero de vida a golpe de música. Algo de lo que ella ahora ha tenido oportunidad de hablar en su última entrevista.

En el programa Primer Impacto de Univisión y frente a Alejandra Espinoza, la de Barranquilla ha tenido oportunidad de hablar de algunos temas como su nueva vida en Miami, sus planes de cara al futuro y, cómo no, sus proyectos profesionales. Entre ellos está su Sesión 53 junto a Bizarrap, la cual se ha convertido en todo un himno para las mujeres: "No pensé que iba a ser tan emblemática", comenzaba explicando.

La ilusión de Shakira frente a la negativa de sus allegados

Pero lo cierto es que no todo fue de color de rosa en torno a ese tema, ya que estuvo a punto de no ver la luz: "Mucha gente alrededor mío y mi equipo me decían: ‘No, no vas a sacar esa canción Shakira’, o ‘Pero en qué estás pensando’", contaba. Unas palabras con las que dejaba entrever que a sus más allegados les pareció una absoluta locura la letra de la canción, pidiendo un cambio a su intérprete: "Yo dije que no, yo no soy una empleada de las Naciones Unidas, una funcionaria pública, yo soy una artista y tengo que expresarme", apuntaba.

De esta forma, la intérprete de Waka Waka ha demostrado que en todo momento permaneció firme en sus convicciones y dispuesta a que su tema con el argentino diera la vuelta al mundo. Y así ha sido. Para ella, expresar sus sentimientos y "sublimar las emociones" en la música es algo fundamental, razón por la que prefirió no hacer caso a su equipo: "No tengo otra manera de hacerlo. Y esa libertad de expresión no es negociable", ha zanjado.

La trayectoria profesional de la cantante, in crescendo tras su ruptura

Otro de los puntos que la presentadora y su entrevistada trataron durante su charla fue el del éxito que ha generado Shakira a raíz de su distanciamiento con el exfutbolista del FC Barcelona. Una popularidad a la que la artista ha querido quitar hierro: "La definición del éxito es tan subjetiva… Creo que para mí el éxito es simplemente hacer lo que quieres y lo que te gusta. Estas canciones que he estado escribiendo y compartiendo con la gente, son un reflejo de mi mundo interior", ha asegurado.

Pero si algo está claro, es que la colombiana cuenta con un ejército de fans que apoyan todos y cada uno de sus movimientos. Algo por lo que se ha mostrado muy agradecida: "Creo que tengo los mejores fans del mundo. Son lo más lindo. Me conocen, me comprenden, me acompañan, me defienden… Me siento muy arropada por ellos".