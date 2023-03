Shakira, con semblante serio, regresa a España con sus hijos

Tras una semana fuera de España, Shakira ha tomado un avión de regreso a España. Lo ha hecho con sus hijos, Milan y Sasha, con los que ha estado estos últimos días en Estados Unidos. Allí viajó para promocionar sus últimos éxitos profesionales en el plató de 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', donde presentó su tema BZRP Music Sessions Vol. 53 junto a Bizarrap. En el show, la colombiana mostró su lado más reivindicativo con la canción en la que lanza duras acusaciones contra su ex, Gerard Piqué, y su novia, Clara Chía. Una imagen muy distinta ofrecía en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York. Ataviada con ropa informal, se la ha fotografiado con el rostro serio antes de embarcar nuevamente a nuestro país.

Shakira y sus hijos regresan a España tras participar en el show de Jimmy Fallon

Antes de subirse al avión, la artista ha saludado a los fans que la esperaban en la terminal. Con su habitual cercanía, ha firmado discos y se ha hecho selfies con sus admiradores. Lo cierto es que desde que se separó de Piqué, la cantante se ha apoyado enormemente en sus seguidores. Ella misma recordó lo importante que ha sido el apoyo que le han brindado en este último año. "Me sentí realmente apoyada", confesó en el programa 'En Punto con Enrique Acevedo', un espacio producido por Tritón y difundido bajo la marca N+ en Televisa. "Cuando estuve en el piso me dieron la fuerza y el valor de levantarme, de decir: 'Bueno, estoy lista para el próximo round. Que venga la vida y me muestre que más hay'".

También el amor de sus hijos la ha ayudado a superar la ruptura. Según ha contado, fue Milan, de 10 años, quien la animó a colaborar con Bizarrap. “Mamá, debes colaborar con Bizarrap porque seréis número uno”, le dijo. También ha destacado que el niño -quien junto con su hermano no dudó en cantar la canción de su madre en la televisión americana- tiene buen oído para la música y que considera al DJ, compositor y productor un "Dios argentino". Los trabajos que ha realizado tras la ruptura están cargados de letras con mensajes directos a Piqué. Esto ha sido una especie de terapia para ella. "Había tenido un año muy duro después de mi separación y escribir esta canción fue muy importante para mí. Es una manera sana de canalizar mis emociones”, explicó en el programa de Jimmy Fallon.

La cantante desea instalarse en Miami, donde tiene una mansión, lo antes posible

Shakira atraviesa una etapa marcada por importantes cambios en su vida. A todo el trabajo promocional de sus nuevas canciones se suma su voluntad de mudarse lo antes posible a Miami, donde tiene una mansión. En principio, su idea era irse de España y poner rumbo al Estado de Florida a principios de este año, pero el estado de salud de su padre, William Mebarak, la han obligado a posponer el viaje. Según la últimas informaciones que han trascendido tendría planeado iniciar una nueva vida al otro lado del charco el próximo 1 de abril, tal y como ha publicado 'El Periódico'. La colombiana aprovecharía las vacaciones escolares del llamado 'spring break' estadounidense para aterrizar en tierra estadounidense y hacer que sus hijos se incorporen en su nuevo centro de estudios americano casi a finales de curso. A estas alturas, solo desea poder marcharse cuanto antes y hacer borrón y cuenta nueva a miles de kilómetros del que fuera jugador del FC Barcelona.