Shakira se encuentra recorriendo Europa con su gira ‘El Dorado’, la misma que canceló a comienzos de año por problemas en sus cuerdas vocales. Pero para volver a casa siempre hay tiempo y por eso la sudamericana hizo un alto en el camino para actuar en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, que se celebran en Barranquilla (Colombia), su ciudad natal, dentro del espectacular estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Los planes de la cantante tras el concierto eran volver a Barcelona para pasar tiempo junto a su pareja, Gerard Piqué, y sus hijos, Milan y Sasha, pero un incidente en el avión que la llevaba lo dilató. A los veinte minutos de despegar de Barranquilla, el piloto del aeroplano ordenó el aterrizaje de emergencia en la ciudad colombiana. Una despresurización (falta de oxígeno y confort en la cabina) fue la culpable. Y es que la tripulación no estaba dispuesta a obviar estos fallos técnicos que bien podrían haber puesto en juego la seguridad de los pasajeros. Felizmente, no paso nada y Shakira volvió a Barcelona, eso sí, más tarde de lo previsto.

En sus redes sociales no hizo mención de un incidente que enturbió una noche mágica para ella ya que hacía doce años que no se subía a ningún escenario en Colombia. Su éxito le ha llevado a llenar más recintos europeos que latinos. Su tierra la inspiró y animó a desvelar cómo afrontó los severos problemas de salud que pospusieron su gira: “Fueron los meses más duros de mi vida. Muchas veces me preguntaba por qué estaba pasando por tantos obstáculos. Había días en los que no tenía ganas de levantarme. Nunca pensé que podría llegar a perder mi voz. Pensé que llegaría a perder muchas otras cosas en la vida, pero nunca mi voz. Cuando me encontré en esa situación, fueron los días más difíciles”. Ahora Shakira descansará en Barcelona, junto a su familia, hasta el próximo 3 de agosto.