Shakira ataca a Clara Chía en su primera entrevista en televisión: "Hay un lugar en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras"

Dentro de muy pocas horas, Shakira se sentará en un plató de televisión. De este modo, concederá la que será su primera entrevista en televisión tras separarse de Piqué. El lunes 27 de febrero, la cantante colombiana charlará con el periodista Enrique Acevedo, que dirige y presenta el programa 'En Punto de N+', emitido por la cadena mexicana de noticias Televisa. Se trata de la primera entrevista televisiva que otorga la artista desde que puso punto y final a su relación con el exfutbolista, en junio de 2022. Han pasado ocho meses desde entonces y la artista se muestra segura y decidida a seguir adelante con su vida. "Yo ya estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre qué más hay", dice en el adelanto que se ha podido ver de su aparición en el programa azteca. También agradece el cariño que ha recibido desde que rompió con su ex. Y lanza lo que parece ser un nuevo ataque a Clara Chía, actual novia del catalán: "Hay un lugar reservado en el infierno para todas las mujeres que no apoyan a otras".

Piqué responde a los ataques de Shakira: "Ni volver ni idendido"

La entrevista de la de Barranquilla se emitirá el lunes 27 de febrero de 2023 a las 22:30 de la noche (hora de México y 5 de la mañana en España) a través del llamado 'canal Las Estrellas'. Podrá verse en streaming por N+ y estará disponible en la plataforma ViX. En su encuentro con el conocido presentador mexicano, Shakira muy probablemente responderá sobre las explosivas declaraciones que ha hecho sobre su ex pareja en su úntima canción. Un sencillo en el que canta a dúo con Karol G y que lleva por título 'Te quedé grande'. En ella, ambas artistas lanzan pullas dirigidas a sus respectivas exparejas, Piqué y Anuel. Unos reproches a los que, por cierto, el catalán se muestra impasible. “Ni volver ni ofendido”, dice.

En el pequeño adelanto de las confesiones que la vocalista realiza en el espacio 'En Punto de N+', Shakira habla de su hijo mayor Milan, quien la animó a colaborar con Bizarrap. "Me dijo, mami tienes que hacer algo con Bizarrap. Es el Dios Argentino". Después de escuchar el consejo de su hijo no dudó en decir que sí a la propuesta de colaborar con él. Poco después le dio la gran sorpresa a su hijo: «Le dije: Mira, mira, quién me ha escrito. Y era Bizarrap».

No es la primera vez que Shakira concede una entrevista en esta nueva etapa. Ya lo hizo hace cinco meses cuando abrió su corazón en la revista 'Elle'. En ella confesó estaba atravesando la etapa «más oscura y difícil de su vida». Reconocía entonces que tras su ruptura con el exjugador del FC Barcelona tenía «un agujero en el pecho» y que no le resultó nada fácil recuperar fuerzas tras el varapalo que supuso el final de su historia de amor. "Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música. Ya sabes, realmente me gusta recomponerme y verme en el espejo y saber que soy mamá y que mis hijos dependen de mí", decía. Ahora, se muestra recuperada y con muchas ganas de volver al trabaj. Tras el éxito de sus dos últimas colaboraciones, la cantante colombiana tiene previsto sacar su nuevo disco al mercado el próximo mes de septiembre. Será su primer trabajo de estudio después de cinco años.