Shakira arrasa con todo en la casa de Piqué: ¡Se lleva hasta los árboles!

Shakira ya está instalada en Miami tras abandonar definitivamente Barcelona con sus hijos el pasado domingo, 2 de abril. Sin embargo, parece que aún tiene enseres que trasladar del que fue su hogar junto a Piqué. La artista colombiana está feliz ahora que comienza una nueva andadura con sus hijos lejos de España, donde no quiere dejar ni rastro. Prueba de ello es que se ha llevado todas sus pertenencias y entre sus objetos ha decidido llevarse un árbol que tiene un significado muy especial para ella, por lo que simboliza. Se trata de un olivo que plantó hace cinco años en el Líbano, en el bosque de los cedros de Dios, la tierra de su abuela por parte de padre.

El gesto de Shakira al mandar quitar el árbol de la casa en la que vivió junto al futbolista pone de manifiesto lo mal que ha terminado la pareja tras romper definitivamente. Cabe recordar que el pasado 13 de marzo se supo que Shakira había recibido una carta firmada por Joan Piqué, el padre del exjugador del FC Barcelona, en la que se le comunicaba que estaba obligada a abandonar con sus hijos la mansión familiar en la que residía en Esplugues de Llobregat. Según publica 'La Vanguardia', en el escrito consta que tenía como máximo la fecha 30 de abril para dejar la casa. En la misiva también se hacía hincapié en que si no dejaba la casa para la fecha señalada, la cantante tendría que hacer frente a una cuantiosa indemnización. Tal y como apunta el medio catalán, Shakira y Piqué eran los titulares de la casa en cuestión hasta septiembre de 2022. Entonces, pasó a ser propiedad de Inversiones BNC Two & Two SL, en donde Joan Piqué figura como administrador.