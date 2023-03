Shakira abandona España para viajar a Nueva York con sus hijos

Shakira no puede estar más feliz del revuelo mediático que ha causado la publicación de sus canciones en contra de su expareja, Gerard Piqué. Su canción con Bizarrap no ha dejado de sonar y batió todos los récords, pero no solo en España, sino en el mundo entero. Es tal el éxito que el conocido Jimmy Fallon la entrevistará este viernes 10 de marzo en su programa 'The Tonight Show starring Jimmy Fallon' en Nueva York. Pero no estará sola. Junto a ella estará el productor de música más conocido y con el que ha tenido la suerte de trabajar, Bizarrap.

Este jueves ha puesto rumbo a la Gran Manzana, donde será entrevistada por este conocido presentador de televisión. Durante la mañana de este jueves se ha dejado ver en el aeropuerto de Barcelona junto a su hermano, Torino, que ha ejercido de guardaespaldas, y sus dos hijos, Milán y Sasha. Han salido de casa en taxi y al llegar no ha dudado en mostrarse agradecida con la prensa, que le ha preguntado por todos los frentes que tiene abiertos. De la mano de sus hijos, se ha mostrado agradecida y sonriente.

Shakira llega al aeropuerto de Barcelona con sus hijos

No ha dudado en llevarse a sus hijos, su mayor apoyo. Esto hace indicar que será una escapada exprés, ya que Milán y Sasha no pueden perderse muchos días de colegio. Pero Shakira no ha querido irse sin ellos, porque aprovechará que viaja por trabajo para pasar unos días con sus pequeños en la Gran Manzana. Estamos seguros de que encontrará momentos para hacer turismo con ellos y disfrutar de algunos planes de lo más divertidos.

"Muy emocionada de volver a Nueva York. Bizarrap y yo actuaremos con nuestra sesión por primera vez en vivo en el programa de Jimmy Fallon", escribía hace unos días en su perfil de Instagram con emoción. No solo cantará su canción, también será entrevistada. Es en este momento cuando podrá de nuevo hablar de cómo está viviendo el revuelo mediático que han provocado las letras de sus últimas canciones.

Ha estado muy pendiente de sus hijos en todo momento

Durante el paseo que han tenido que dar desde la entrada al aeropuerto hasta la puerta de embarque, Shakira ha estado muy pendiente de sus hijos. Milan y Sasha van vestidos con ropa cómoda para un vuelo de seis horas que les espera hasta Nueva York. La cantante los ha mirado con ternura y no los ha soltado de la mano. En algún momento dado, su hijo mayor le ha hecho algún comentario al oído a su madre. Seguramente acerca del revuelo que ha causado su presencia en el aeropuerto de Barcelona.