Shaila Dúrcal no se encuentra bien y no quiere que esto de pie después a especulaciones, como así le ha sucedido en otras ocasiones. Es por eso que ha tomado los mandos de su perfil de Instagram para dar a conocer qué le sucede o el motivo por el cual pueden aparecer fotografías en las que su estado de ánimo no sea el más halagüeño. Ha sufrido un accidente que le ha afectado mucho anímicamente.