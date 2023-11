Las severas consecuencias de que Daniel Sancho se haya declarado no culpable de la muerte de Edwin Arrieta

La hoja de ruta se ha cumplido, tal y como estaba previsto. Acompañado de su abogado de oficio y de su padre, Daniel Sancho se ha declarado este lunes 13 de noviembre "no culpable del asesinato premeditado" de Edwin Arrieta. "Fue un accidente", asegura. Sí ha reconocido, en cambio, haber ocultado su cuerpo, así como haberle descuartizado, pero ¿qué consecuencias tiene para él este paso atrás? Aunque el chef lo ha hecho convencido, lo cierto es que comienza un nuevo proceso para él. No siendo este el nuevo cambio y es que el juicio se fijará meses más tarde de lo pensado. De hecho, su defensa ahora cuenta con más tiempo para elaborar una estrategia tras el crimen del cirujano colombiano. Dos puntos a su favor, sin embargo, hay otros que ensombrecen su futuro. Nos referimos a lo que implica negar su propia confesión, ya que esta podría conllevar "pena de muerte". "Será condenado a pena de muerte sí o sí. Le advertí que si insistía en adulterar la realidad al juez, estaría en la zona roja", dijo a la revista SEMANA el que fue su abogado, Khun Anan.

El juicio de Daniel Sancho podría celebrarse entre febrero y abril

Este giro de timón nos lleva al menos hasta el mes de febrero, aunque esta no es una fecha segura, pues podría incluso alargarse al mes de abril la fecha del juicio. Un anuncio que la Fiscalía ha dado a EFE y que podría provocar que Daniel Sancho esté en prisión preventiva en Koh Samui hasta entonces. Largos meses en los que se va a iniciar un procedimiento en el que el acusado deberá declarar de nuevo y en el que, además, se analizarán y examinarán al detalle las pruebas tras declararse "no culpable" del asesinato premeditado. Aunque no será ni mucho menos la única fecha que él tendrá en su mente. El joven y su nuevo abogado deberán acudir de nuevo al tribunal tailandés el próximo 27 de noviembre para una vista, cita en la que la Fiscalía y la defensa de Edwin presentarán las pruebas que han recabado contra él.

Daniel Sancho, quien ha contado por primera vez con un intérprete de español, ha negado ante el juez haber planeado la muerte de Edwin Arrieta y haber hecho desaparecer su pasaporte. Tan solo se ha declarado culpable del tercer grado: ocultar partes de su cuerpo. Un crimen que se perpetró en la isla de Phangan y al que él se refiere como algo accidental. Un cambio de versión que ha escuchado in situ su padre, Rodolfo Sancho. El actor ha tenido una llamativa reacción ante los periodistas, pero no ha querido arrojar luz sobre un caso repleto de incógnitas. Serio, tranquilo y con la única intención de apoyar a Daniel, ha entrado y salido del mismo modo de los juzgados en los que se ha celebrado la vista.

El exabogado de Daniel Sancho: "Esto le llevará a un desastre inevitable en el juicio"

Semanas antes de que Daniel Sancho decidiera declararse no culpable, en la revista SEMANA hablamos largo y tendido con el que fue su abogado. Él, por su parte, considera que era un error que su cliente cambiara tantas veces de versión. "Jamás entenderé la insistencia de Daniel en fabricar excusas absurdas; sus declaraciones ante el juez y el fiscal fueron muy distintas, opuestas entre sí, sin pies ni cabeza, declaraciones que le llevarán a un desastre inevitable el día de juicio (...) Existía una oportunidad de evitar la pena de muerte y le expliqué tecnicismos de cómo hacerlo, pero cambió de idea cuando habló con su gente de España", espetó. Así las cosas, Daniel ha vuelto a cambiar su versión, con lo que se confirma que obvio sus consejos.

Fue en el mes de septiembre cuando Khun y Daniel Sancho rompieron su relación laboral. Aunque se pensó que este sería el último cambio, nada más lejos de la realidad, pues se le asignó un abogado de oficio que el chef ha rechazado de nuevo.

Rodolfo Sancho está en Tailandia para apoyar a su hijo Daniel

El actor acudió el pasado 26 de octubre a la vista donde a su hijo la Fiscalía le iba a leer los cargos de los que la Fiscalía le acusaba. No obstante, se pospuso ante la petición de Daniel de un traductor al español. Quiso estar a su lado, al igual que ha sucedido ahora, lo que demuestra su férreo apoyo hacia él.