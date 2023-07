Sergio Rico: sus primeras palabras tras sufrir su grave accidente

Después de varias semanas en las que ha permanecido en la UCI, Sergio Rico ha subido a planta y va mejorando poco a poco después del grave accidente que sufrió en la Feria de Abril de Sevilla. El guardamonte sigue recuperándose en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se encuentra ingresado desde el pasado 28 de mayo, y ha roto su silencio este domingo, 9 de julio, para dar las gracias por todas las muestras de cariño que ha recibido en todo este tiempo.

Sergio Rico va progresando lentamente, pero ya fuera de peligro. Su mujer, Alba Silva, no se ha separado de su lado y ha celebrado que el guardameta ya esté en planta. Eso sí, por el momento no hay previsión de alta hospitalaria y se le vigilará debido a su delicado estado. Ante esto, el portero del PSG ha reaparecido en sus redes sociales y ha escrito un importante mensaje: "Quería agradecer a todas y cada una de las personas que me han mostrado y mandado su cariño en estos días complicados"

De la misma manera, Sergio Rico ha indicado que aún le queda mucho por delante y la recuperación será lenta. "Sigo trabajando en mi recuperación, que cada día va mejor. Me siento muy afortunado, una vez más, gracias a todos y espero poder veros pronto", explica el guardameta.En este casi dos meses en los que ha permanecido grave en la UCI tras su accidente en el que casi pierde la vida, lo cierto es que su mujer no se ha separado de él y ahora celebra que podrá estar "con él las 24 horas". Ambos están muy felices.

Nada más conocer que su marido subía a planta, la periodista se mostraba muy orgullosa de lo que había conseguido superar el deportista. "A veces la vida te frena en seco y te recuerda que no es eterna, que la felicidad se encuentra en las cosas más sencillas, que debes saborear cada segundo que te ofrezca y que ames, que ames muy fuerte. Una vez más, tan orgullosa de ti", reflexionaba.

Alba Silva: "Soy plenamente feliz cuando estoy contigo"

En el día en el que se cumplía el primer aniversario de su boda, hace un mes, Alba Silva le dedicaba una carta a su marido y le confesaba lo feliz que era cuando estaba con él. Ha sido la que más esperanzada se ha mostrado a la hora de hablar del diagnóstico del jugador de fútbol, a quien le describió como "la persona más valiente y más fuerte" que conoce. "Sé que no te vas a rendir, por nosotros, por nuestra familia que aún tenemos que agrandar, por todas los momentos felices que me debes, por toda la gente que te ama, por todos los aniversarios que tenemos que celebrar mi amor...", le llegó a escribir.