Sergio Rico recibe el alta hospitalaria tres meses después del accidente

Sergio Rico está viviendo el día más feliz de su vida. El portero del PSG ha recibido el alta casi tres meses después de ingresar en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Fue el pasado 28 de mayo cuando tuvo que ser trasladado en helicóptero desde la romería de El Rocío en Huelva, donde estaba pasando unos días con su familia, tras sufrir una caída desde el caballo en el que estaba montado.

Ha sido su mujer, Alba Silva, la que ha anunciado a través de su canal de Instagram la gran noticia: "Última noche de hospital. Al fin nos dan el alta, aunque hasta no esté saliendo por la puerta, no me lo creeré, gracias a todos", escribía hace unas horas, sin poder ocultar la emoción por la recuperación de Sergio Rico.

La periodista no puede ocultar su emoción por la gran noticia

Sin embargo, durnate la mañana de este viernes era ya un hecho. Alba Silva ha escrito cómo ha pasado la mañana en el hospital: "Así llevo toda la mañana. Con cada enfermera, auxiliar, limpiadora, personal que viene a despedirse... Les he cogido tanto cariño que voy a echarles de menos. El personal sanitario son los verdaderos héroes", ha escrito con emoción horas antes de abanadonar el hospital después de tres meses duros e intensos.

Esta noticia ha sido recibida por toda la familia del futbolista con emoción, ya que desde que ingresara el pasado 28 de mayo, todos han vivido con angustia el progreso del portero. Durante su hospitalización ha sufrido varios altibajos, tanto es así que se tuvo que volver a la sedación en dos ocasiones. Sin embargo, el pasado 7 de junio se le retiró completamente. Hace unas semanas tuvo que ser intervenido de un aneurisma, pero todo salió bien. Desde ese momento, todo ha ido evolucionando de manera favorable. Su buen progreso ha hecho que reciba este mismo viernes el alta.

