Sergio Rico no puede ser un hombre más querido y afortunado. El sevillano ha abandonado este viernes el hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, donde estaba ingresado desde hace tres meses por un accidente con un caballo en el Rocío. Tras recibir el alta, el portero del Paris Saint-Germain ha puesto rumbo a casa con su inseparable Alba Silva. Su mujer no se ha separado de él durante todos estos meses en los que se llegó, incluso, a temer por la vida del deportista. Tampoco lo ha hecho a la salida del centro hospitalario, siempre de su mano . Ya en la intimidad del hogar, la periodista ha querido recibir a su marido con un tierno gesto que ha compartido en sus redes sociales.

"Bienvenido a casa": el bonito detalle de Alba a Sergio Rico a su llegada a casa después de 83 días complicadísimos

Nunca le ha dejado solo, ni cuando estaba inconsciente en la cama del hospital. Alba ha sido el mayor apoyo de su marido durante los 83 días que ha permanecido ingresado. Unos momentos durísimos que ha sobrellevado con entereza y siempre con un actitud más que amable con la prensa que cada día se agolpaba a las puertas del centro sevillano para conocer el último parte médico de Sergio.

El matrimonio, que este junio celebraba su primer aniversario, ya está en su casa, en Sevilla, donde el portero tendrá que seguir su recuperación. Su mujer le ha agasajado con unos globos con los que le daba la bienvenida al hogar. Ha sido ella misma quien ha compartido esta pequeña 'celebración' en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula algo más de 211 mil seguidores.

Un accidente que casi le cuesta la vida y una recuperación 'milagrosa'

Al guardameta le quedan unos meses de seguir mejorando, poco a poco, pero ya rodeado de los suyos. "Espero estar disponible dentro de poco y volver al fútbol", ha declarado a su salida del hospital. También ha querido agradecer el cariño recibido y, por supuesto, ha tenido palabras de mucho reconocimiento hacia su mujer y su familia, que hicieron piña en torno a él desde el minuto uno. "Me siento muy emocionado y muy feliz... A mi mujer, a mi familia y a todos los que han estado ahí. Sin el apoyo de ellos no habría sido posible".

Muy emocionado, no ha podido evitar las lágrimas al recordar que estuvo a punto de perder la vida por el accidente que sufrió. "Realmente, dicen que el cerebro es inteligente y borra este tipo de sucesos. Fue un sueño, me desperté aquí en el hospital, gracias a Dios he podido salir", confesaba, consciente de que lo suyo ha sido un auténtico milagro.