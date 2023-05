Sergio Ramos y Pilar Rubio se van al tenis en mitad de rumores de crisis

Siguen sonando con fuerza los rumores de crisis entre Sergio Ramos y Pilar Rubio. Durante los últimos días, esta ha sido una de las noticias que más titulares ha acaparado, sobre todo después de que ambos se han dejado ver haciendo planes en solitario en nuestro país. Mientras que el futbolista disfrutaba de la Feria de Abril de Sevilla, la presentadora se iba de fiesta con unas amigas. Ahora, ellos zanjan los rumores reapareciendo juntos en uno de los palcos del Mutua Open Madrid, el torneo de tenis que se está celebrando estos días en la capital. La pareja ha acudido para disfrutar de Carlos Alcaraz, que se jugaba los octavos de final junto a Alexander Zverev. y que el español ha salido bastante airoso del partido.

Sergio Ramos y Pilar Rubio no se han perdido este partido y se han sentado en uno de los palcos de la cancha Manolo Santana en la capital. Completamente ajenos a toda la polémica, la pareja se han mostrado muy pendientes de Alcaraz y del resto de famosos que se encontraban junto a ellos. Muy simpáticos, han saludado a todos aquellos que tenían cerca. Es la primera vez que el matrimonio reaparece junto después de que salieran a la luz los rumores de una crisis entre ellos. Con esta imagen, buscan zanjar cualquier especulación sobre en qué punto se encuentra su matrimonio.

Pilar Rubio zanjó los rumores de crisis con Sergio Ramos

Precisamente, hace unos días Pilar Rubio también daba la cara por Sergio Ramos. Habló para 'Socialité', donde el reportero le preguntó: "¿Cómo has sido capaz de lidiar todos estos años con todo esto? Porque los futbolistas tienen mucha fama de fiesteros. ¿Cómo lo has gestionado?". La presentadora fue muy clara en su respuesta: "Yo no tengo nada que gestionar. Evidentemente, todos tenemos derecho a salir de fiesta. Yo también salgo de fiesta. Es un tema muy sensacionalista que, evidentemente, me hace bastante gracia", dijo de manera tajante. "Es importante la confianza entre nosotros, por supuesto", añadía, dejando claro que no existe crisis entre ellos. Ahora, con esta reaparición juntos dejan claro que su matrimonio sigue igual de bien que siempre y que tras hacer planes por separado, también lo hacen juntos.