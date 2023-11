Sergio Ramos, solo (de nuevo) en su última cita familiar: ni rastro de Pilar Rubio

La fisura se hace cada vez más evidente. Desde hace días suenan con fuerza rumores de crisis entre Sergio Ramos y Pilar Rubio, pero ellos se niegan a aclarar en qué punto está su matrimonio. Sí que es cierto que no han dejado de hacer su vida, tal y como demuestran las últimas publicaciones de ambos en sus redes sociales. Posts que no han hecho otra cosa que disparar los rumores de crisis entre ellos y es que no han estado presentes, aparentemente, en días muy importantes para el otro. Comencemos analizando el último carrusel de fotos publicado por el futbolista, el cual recoge todas las fotos de la fiesta del 67 cumpleaños de su madre.

En este álbum podemos ver a los padres de Sergio Ramos, a su hermana Miriam, el marido de esta y a René, el hermano mayor del deportista y su representante. Un núcleo unido que estuvo junto a otros familiares, pero en el que no posó Pilar Rubio. Él tampoco la mencionó y ni siquiera se pudo intuir su presencia en ninguna de sus fotos. Tampoco en las del resto del entorno, que también coló a sus seguidores a lo que parecía una celebración en petit comité.

La declaración de amor de Sergio Ramos a su madre

El sevillano ha aprovechado la oportunidad y ha gritado al mundo todo lo que siente por su progenitora, sin duda, una de las mujeres de su vida. "Pocas cosas me llenan de más orgullo que ser “el hijo de la Paqui”. Porque, mamá, a tu familia nos llena de orgullo tu amor, tu bondad, tu alegría y todas esas cualidades que nos han ayudado a ser mejores cada día de nuestras vidas. Tienes duende y nosotros somos afortunados de disfrutarlo a tu lado. Te queremos, vieja. ¡Feliz cumpleaños!", escribe. Sin poder evitarlo eran cientos los comentarios que reparaban en la ausencia de Pilar, quien no habría acudido a la fiesta de cumpleaños de su suegra.

Lo que sí ha hecho la presentadora de televisión es acudir a una boda de sus mejores amigas este fin de semana. La modelo junto a su íntima, Vania Millán, asistió a un enlace, pero de nuevo sin Sergio Ramos. En la instantánea publicada por ella Sergio no aparece y en ella se puede intuir lo bien arropada y apoyada que estar Pilar por su grupo de amigas. Una pandilla incondicional que jamás le falla pase lo que pase y que en los baches de su vida siempre ha estado ahí.

Después de 11 años de relación y cuatro hijos en común, Sergio Ramos y Pilar Rubio no estarían atravesando su mejor momento como pareja. Su círculo ha cerrado filas y se ha negado a arrojar luz sobre lo sucedido en esta historia de amor que desde hace días copa titulares. El hispalense hace caso omiso a las preguntas de los periodistas y ella, de momento, no ha tenido que enfrentarse a ninguna incómoda situación.

La foto que alimentó los rumores de crisis entre Sergio Ramos y Pilar Rubio

Llama la atención que Pilar Rubio estuviera acreditada a la gala de los Latin Grammy, pero Sergio Ramos fuera sin ella. El jugador fue acompañado de su hermana, pero no dio explicaciones acerca de dónde se encontraba su mujer. Ahora ninguno de los dos puede evitar que se hable sobre ellos.