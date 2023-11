Sergio Ramos, sin Pilar Rubio en los Latin Grammy: "¿No están juntos?"

Sergio Ramos fue uno de los protagonistas de la noche de los Latin Grammy. El futbolista lleva meses instalado en Sevilla después de fichar por uno de los equipos de la capital hispalense, lo que le hace muy feliz. El hecho de que no tuviera ningún compromiso profesional que le obligara a viajar fuera de la ciudad le ha permitido acudir como invitado a la gala, que se celebró este jueves. Eso sí, impactó que no estuviera acompañado de su mujer, Pilar Rubio. Para no estar solo, el futbolista contó con una acompañante de excepción, su hermana, Miriam Ramos.

Los hermanos posaron juntos en la alfombra roja de los premios, algo que provocó que las redes sociales ardieran. Todo el mundo se preguntaba por Pilar Rubio. Y es que la ausencia de la colaboradora de televisión hizo saltar todas las alarmas y muchos insinuaron que podría existir una crisis entre ellos. Y no dudaron en lanzar sus teorías: "Qué raro que no haya ido Sergio Ramos con Pilar Rubio y haya ido con su hermana...", "¿Pilar Rubio y Sergio Ramos no están juntos?", "Me sorprenden que Sergio Ramos". Ellos, en cambio han mostrado normalidad y no se han pronunciado al respecto.

El futbolista se centraba únicamente en disfrutar al máximo la noche. De hecho, tenía un papel importante durante la gala, ya que fue el encargado de entregar el premio a mejor canción del año a Shakira y Bizarrap por la Session #53. Esto ha llamado mucho la atención, ya que era un futbolista el que entregaba un galardón a un cantante que precisamente dedica la letra de la canción a Piqué, que también es futbolista.

Sergio Ramos entrega un premio a Shakira durante los Latin Grammy

💖 @shakira: "Este premio yo se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa". Tienes la gala completa de los #LatinGRAMMY en @rtveplay pic.twitter.com/8QlTxVhjGT — La 1 ( @La1_tve) November 17, 2023

Pilar Rubio siempre ha dejado claro que su trabajo es prioridad en su vida. El hecho de que tuviera que cumplir con algún proyecto profesional podría haber sido el motivo principal de su ausencia en un acto de esta categoría. Cuando tuvo que mudarse a París junto a toda su familia por el fichaje de Sergio Ramos por el PSG no paró de hacer viajes a Madrid, donde tenía muchas que hacer por trabajo. En aquella ocasión consiguió conciliar estos compromisos con el cuidado de sus hijos. Ahora que está en Sevilla su rutina sigue siendo la misma, pero habiendo instalado la base en la finca que el futbolista tiene en Bollullos de la Mitación, un pueblo que está a apenas 20 minutos del centro de Sevilla.

La crisis podría ser solo eso, un rumor, ya que unas horas antes de que no se dejaran ver juntos en los Latin Grammy celebraban el cumpleaños de su hijo Marcos, al que la colaboradora de televisión le dedicaba unas bonitas palabras: "Nuestro Marquito ha cumplido 8 años 🎂 Estamos muy orgullosos de ti. De verte crecer, reír y aprender. Y de que siempre seas único, con esa ternura que nos da la vida. ¡Muchas felicidades, hijo! ¡Te queremos con locura! ❤️ Happy birthday!! We love you to pieces, Marco!! @sergioramos #SergioJr #Alejandro #MáximoAdriano", escribía Pilar Rubio emocionada y con una foto del momento de la celebración.

Estuvieron hace unas horas en la celebración del cumpleaños de uno de sus hijos