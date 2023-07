Sergio Ramos y Pilar Rubio: ¿nueva vida en Sevilla?

A principios de junio, Sergio Ramos hacía oficial su salida del París Saint-Germain tras dos temporadas. El jugador de fútbol aseguraba que le había llegado la hora de afrontar "nuevos retos" y lucir "otros colores". Se despide así del conjunto parisino y de la vida que tenía junto a los suyos en la capital francesa. Ahora, su futuro está bajo el punto de mira puesto que también determinará el de Pilar Rubio y los cuatro hijos que tienen en común. El excapitán del Real Madrid está como loco por volver a Sevilla pues es donde comenzó su carrera y donde quiere terminarla. ¿Comenzarán una nueva vida en la capital hispalense?

Con el adiós al PSG, se abre un abanico de posibilidades sobre el futuro destino de Sergio Ramos. Sin embargo, parece que el jugador de fútbol solo tiene una ciudad en la cabeza: Sevilla. El exjugador del Real Madrid está a la espera de que el Sevilla FC le haga una oferta pues quiere acabar su carrera deportiva donde la empezó y poner el broche de oro a su larga trayectoria. De cumplirse su deseo, esto provocaría que Pilar Rubio y sus cuatro hijos se instalen en la capital hispalense, algo que a la presentadora no le haría mucha gracia.

En múltiples ocasiones hemos podido escucharla decir que no está muy a gusto con el ambiente festivo de Sevilla. "Yo soy más de la Feria del libro", llegó a expresar en una ocasión. No obstante, Pilar Rubio siempre ha dejado claro que su futuro estará junto al de su marido y que le seguirá allá donde va. Pilar Rubio ha conseguido compaginar a la perfección sus compromisos en Madrid con su vida en París. En su momento explicó que no le iba a afectar la mudanza pues podía coger su jet privado para cumplir con su agenda laboral. Mientras que hay dudas sobre si finalmente Ramos inicie temporada en el Sevilla, lo cierto es que hay otras opciones para el jugador: Arabia Saudí o Miami. Lo que está claro es que cualquiera de estos daría un importante giro a la vida del matrimonio.

Pilar Rubio y Sergio Ramos, once años de amor

En medio de su futuro incierto, Pilar Rubio y Sergio Ramos han celebrado sus once años de amor. A pesar de que hace algunas semanas había rumores de una posible separación, lo cierto es que su cuarto aniversario de boda trajo consigo la confirmación de que la pareja sigue más unida que nunca. "4 años casados, 11 años juntos y toda la vida por delante para seguir compartiendo momentos únicos, solo nuestros. Que nunca dejemos de celebrar, brindar, sonreír, disfrutar… Te quiero @sergioramos", escribía la presentadora para celebrar su amor con el jugador de fútbol. Unas bonitas palabras que ponían de manifiesto que siguen igual de enamorados que el primer día. Los dos forman un equipo de lo más estable y sus cuatro hijos (Sergio Junior, Alejandro, Marco y Máximo Adriano) son el motor que le da sentido a sus vidas.